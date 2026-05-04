'대충격' 어떻게 이런 일이...'한화 날벼락' 문동주, 어깨 수술 확정 [공식발표]

21일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 문동주가 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.21/

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[스포츠조선 김용 기자] 충격적 결과.

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한화 이글스 문동주가 결국 수술대에 오른다.

한화는 문동주가 정밀 검진 결과 수술이 필요하다는 소견을 받았다고 4일 발표했다.

문동주는 2일 대구에서 열린 삼성 라이온즈전에 선발로 등판했지만, 1이닝을 채우지 못하고 강판됐다. ⅔이닝 1안타 1삼진 1실점.

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어깨 문제였다. 문동주는 2024 시즌부터 공을 던지는 오른 어깨쪽 문제를 호소했었다. 큰 부상은 아니었지만, 공을 던지는 어깨이기에 민감할 수밖에 없었다.

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문동주는 지난해에도 계속되는 어깨 불편함으로 고생을 했고, 시즌 막판 탈이 나 올해도 시즌 시작이 느렸다. 스프링캠프에서 정상 훈련을 소화하지 못한 채 시즌이 들어가야 했다.

21일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 문동주가 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.21/

그런데 이번에는 수술이다. 최악의 결과다. 한화는 문동주가 3, 4일 양일간 병원 교차 검진을 한 결과 우측 어깨 관절 와순 손상에 따라 수술이 필요하다는 소견을 받았다. 이 외에도 미국 조브클리닉에도 판독을 의뢰해둔 상태다. 이 분야 최고 권위 의료 기관이다.

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한화는 조브클리닉의 판독 결과를 듣고 향후 수술 및 재활 계획을 잡아나갈 계획이다. 어깨는 수술을 했다 하면 최소 1년의 재활이 필요한 부위다. 또 수술이 성공적으로 진행된다 하더라도 이전의 구위를 찾을 수 있을지 여부도 지켜봐야 한다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com