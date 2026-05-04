"흑인비하, 국제 망신" 지드래곤, 마카오 공연서 인종차별 의상...파장 커지자 결국 사과

사진=온라인 커뮤니티 게시판

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 지드래곤이 무대 의상에 포함된 인종차별적 문구 논란으로 '국제적 망신'이라는 비판에 직면한 가운데, 소속사가 공식 사과와 함께 내부 시스템의 전면적인 개편을 선언했다.

Advertisement

지드래곤은 지난 2일 마카오 아웃도어 퍼포먼스 베뉴에서 열린 'K-SPARK in Macau' 공연 무대에 올랐다. 그러나 당시 착용한 티셔츠 문구가 뒤늦게 논란의 중심에 섰다.

해당 의상에는 "RONNY, EEN GEILE NEGER__ JONGEN"이라는 문장이 인쇄돼 있었다.

이 중 'EEN GEILE'는 네덜란드어로 성적 의미를 내포할 수 있는 표현이며, 'NEGER'는 흑인을 지칭하지만 현재는 강한 인종차별적 뉘앙스를 지닌 금기어로 알려져 있다.

Advertisement

공연 영상과 사진이 SNS를 통해 확산되면서 국내외 팬들의 비판이 이어졌다.

Advertisement

특히 일부 해외 팬들은 지드래곤의 SNS에 직접 항의 댓글을 남기며 공식 입장 표명을 요구했고, "국제적 망신"이라는 반응까지 등장하며 파장이 커졌다.

논란이 확산되자 소속사 갤럭시코퍼레이션은 4일 공식 입장을 내고 "공연 의상에 사회적·문화적 맥락상 적절하지 않은 문구가 포함된 점에 대해 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "이번 일을 통해 문화적 감수성과 검토 과정의 중요성을 다시 인식했다"며 "스타일링을 포함한 내부 검토 절차를 전반적으로 점검하고 개선하겠다"고 설명했다.

Advertisement

또한 "글로벌 팬들의 다양한 문화적 배경과 가치를 존중할 수 있도록 더욱 책임감 있고 세심한 자세로 임하겠다"며 재발 방지를 약속했다.

narusi@sportschosun.com