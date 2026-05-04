지드래곤, 흑인 비하 의상 논란 공식 사과 "문화적 감수성 다시 인식"[전문]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅 지드래곤 측이 흑인 비하 및 성적 논란 의상에 대해 사과했다.

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지드래곤은 2일 마카오 아웃도어 퍼포먼스 베뉴에서 열린 K-SPARK 인 마카오 공연에 참석했다. 그런데 그가 입은 티셔츠에 적힌 'RONNY, EEN GEILE NEGER-JONGEN'이라는 문구가 문제가 됐다. 'EEN GEILE'는 '성적으로 흥분한'이라는 뜻이며, 'NEGER'는 네덜란드어로 '흑인'을 뜻하는데, 이는 영미권에서 흑인을 비하하는 표현이었기 때문.

논란이 커지자 결국 소속사 측에서 공식 사과에 나섰다.

소속사 갤럭시코퍼레이션은 4일 "2일 마카오 K-SPARK 행사에서 아티스트의 공연 의상에 사회적 문화적 맥락상 적절하지 않은 문구가 포함된 점에 대해 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

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이어 "이번 사안을 통해 보다 세심한 문화적 감수성과 책임 있는 검토의 중요성을 다시 한번 인식했으며 스타일링을 포함한 내부 검토 및 확인 절차 전반을 더욱 면밀히 살피고 개선해 보다 신중한 기준아래 운영해 나가겠다. 앞으로도 아티스트와 관련된 모든 활동에 있어 글로벌 팬 여러분의 다양한 문화적 배경과 가치가 존중될 수 있도록 더욱 책임감 있고 세심한 자세로 임하겠다"고 사과했다.

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안녕하세요. 갤럭시코퍼레이션입니다.

지난 5월 2일 마카오 K-SPARK 행사에서 아티스트의 공연 의상에 사회적·문화적 맥락상 적절하지 않은 문구가 포함된 점에 대해 진심으로 사과드립니다.

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당사는 이번 사안을 통해 보다 세심한 문화적 감수성과 책임 있는 검토의 중요성을 다시 한번 인식하였으며, 스타일링을 포함한 내부 검토 및 확인 절차 전반을 더욱 면밀히 살피고 개선해 보다 신중한 기준 아래 운영해 나가겠습니다.

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앞으로도 아티스트와 관련된 모든 활동에 있어 글로벌 팬 여러분의 다양한 문화적 배경과 가치가 존중될 수 있도록 더욱 책임감 있고 세심한 자세로 임하겠습니다.

이번 일로 실망과 심려를 끼쳐드린 점, 다시 한번 진심으로 사과드립니다.

감사합니다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com