문지애가 밝힌 재벌家에 시집 안간 이유...♥전종환도 깜짝(‘전참시’)

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[스포츠조선 조민정 기자] 아나운서 출신 방송인 문지애가 '재벌가 대신 사랑을 선택했다'는 이야기에 솔직한 속내를 드러냈다.

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최근 방송된 MBC '전지적 참견 시점' 396회에는 메이크업 아티스트 정샘물과 함께 박소영 아나운서가 출연했다.

이날 박소영이 결혼관에 대해 "언제든지 할 수 있다"며 이후의 삶을 새롭게 개척해보고 싶다고 밝히자 자연스럽게 결혼 이야기가 이어졌다. 이 과정에서 문지애에게 배우자 선택에 대한 질문이 던져졌다.

문지애는 "사람들이 '왜 재벌가로 시집가지 않고 사랑을 선택했냐'는 말을 많이 한다"고 운을 뗐다. 이어 "재벌가로 시집을 안 간 이유가 있다. 연락이 없었다"고 답해 웃음을 자아냈다.

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이에 남편 전종환이 "연락이 왔으면 갔을 거냐"고 묻자 문지애는 "노코멘트"라고 받아치며 재치 있는 입담을 이어갔다. 전종환 역시 "연애할 때 함께 있으면 불안했다. 전화 오고 노래 부르고 그랬다"고 농담을 덧붙이며 부부의 유쾌한 분위기를 드러냈다.

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한편 문지애는 2006년 MBC 공채 아나운서로 입사해 활동하다 2013년 퇴사했다. 또 MBC 아나운서 전종환과 4년 열애 끝에 2012년 결혼했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com