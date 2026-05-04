유튜버 와인킹, 안성재 ‘모수’ 저격 “명백한 와인 사기, 피해자 더 많을 것”

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[스포츠조선 조민정 기자] 와인 전문 유튜버 '와인킹'이 미쉐린 2스타 레스토랑 '모수 서울'의 와인 논란을 두고 강도 높은 비판을 쏟아냈다.

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와인킹은 지난 3일 자신의 유튜브 채널에 '피해자는 더 많을겁니다'라는 영상을 올리고 "이번 사안은 단순한 문제가 아니라 와인 사기(Wine Fraud)에 해당한다"며 "해외에서도 빈번하게 발생하는 범죄 유형"이라고 주장했다.

그는 이번 논란의 핵심 피해자가 문제를 제기한 고객이 아니라고 짚었다. "가장 큰 피해자는 2층에서 클레임을 제기한 손님이 아니라 같은 와인을 병째로 주문해 1층에서 마시고 있던 고객"이라며 "그 손님은 자신이 피해를 입었다는 사실조차 모를 것"이라고 말했다.

이어 "1층 고객이 구매한 와인이 2층 와인 페어링 고객의 잔에 제공된 것"이라며 "이 상황이 이해가 되느냐"고 반문했다. 해당 와인은 약 79만원 상당으로 알려졌다.

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또한 이번 사건을 단순한 착오로 보기 어렵다고 선을 그었다. 와인킹은 "2000년과 2005년 빈티지는 라벨 형태부터 완전히 다르다"며 "조금만 관심이 있어도 구분 가능한 수준"이라고 설명했다.

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특히 소믈리에가 '2000년 빈티지도 맛보게 해드리겠다'고 언급한 부분에 대해서는 "해당 빈티지가 따로 없지만 다른 테이블의 병을 활용해 제공하겠다는 의미로 해석될 수 있다"고 지적했다.

와인킹은 나아가 파인다이닝 업계 전반의 구조적 문제도 함께 꼬집었다. 고객 눈에 보이지 않는 공간에서 와인을 관리하고 직원이 잔을 채워주는 방식이 이런 논란을 가능하게 했다는 주장이다. 그는 "고객이 구매한 와인을 직원이 임의로 시음하거나 다른 테이블에 나누는 행위는 소유권 침해"라고 비판했다.

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오너 셰프 안성재의 책임 문제도 언급됐다. 와인킹은 과거 방문 당시 디저트 와인이 두 종류뿐이라는 안내를 받았지만, 다른 영상에서는 같은 소믈리에가 "항상 10종 이상을 보유한다"고 말한 점을 짚으며 "일관되지 않은 설명"이라고 지적했다.

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이어 "안성재는 뛰어난 셰프지만 관리 측면에서는 아쉬움이 있다"며 "미쉐린 레스토랑 오너라면 와인 리스트 역시 철저히 관리해야 한다"고 강조했다.

앞서 모수 서울은 지난달 23일 와인 페어링 과정에서의 안내 부족과 응대 미흡에 대해 사과한 바 있다. 당시 한 고객이 약 80만원 상당의 2000년 빈티지 와인을 주문했지만 실제로는 약 10만원가량 저렴한 2005년 빈티지가 제공됐다고 주장하면서 논란이 불거졌다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com