실수 연발 경악! '악평 세례' 이정후 욕먹게 한 장본인에 비판 쏟아져…SF 팬들 분노 폭발→"3루 코치 도를 넘었다"

이정후. 사진=MLB TV

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠 팬들이 3루 코치에 대한 불만이 많다. 이정후가 LA 다저스의 달튼 러싱에게 욕을 먹었던 장면과도 연관이 있다.

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어라운드 포그혼은 3일(한국시각) '샌프란시스코는 매우 힘든 한 주를 보냈다'며 '팀 전체가 부진한 상황이지만, 3루 코치에게 스포트라이트가 쏠리는 건 결코 좋은 일이 아니다'고 보도했다.

샌프란시스코는 필라델피아 필리스와의 원정 시리즈에서 스윕을 당했다. 템파베이 레이스에게는 지난 2일과 이날 2연패를 당했다. 놀랍게도 샌프란시스코 부진의 원인으로 지목되는 것은 선수들이 아니다. 바로 3루 코치 헥터 보그다.

헥터 보그. 사진=샌프란시스코 자이언츠

지난 1일 열린 필라델피아와의 두 번째 경기에서 보그는 10회 드류 길버트를 홈으로 보내지 않은 판단으로 비판받았다. 당시 상황은 이상하다고 할 만했다. 타구가 2루수를 맞고 중견수 굴절됐지만, 보그는 길버트를 홈으로 보내지 않았다. 이에 대해 잘못된 판단이라는 악평이 쏟아졌다.

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보그는 경기 후 인터뷰에서 중심 타선이 대기 중이었기 때문에 안전하게 가는 선택을 했다고 해명했다. 하지만 결과적으로 이는 실패로 돌아갔다. 샌프란시스코는 득점에 실패했고, 필라델피아가 끝내기 승리를 거뒀다.

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이어 2일 열린 템파베이와의 경기에서도 4회 초 보그는 2루를 돌아가던 루이스 아라에스를 3루로 돌리는 결정을 내렸는데, 이는 잘못된 판단이었다. 아라에스는 3루에서 아웃됐다. 이 역시 다소 특이한 상황이었다. 아라에스의 타구가 1루수 글러브에 맞고, 굴절된 뒤 우익수 파울 지역으로 흘러간 상황이었는데 보그의 잘못된 판단으로 샌프란시스코는 또다시 무득점에 그쳤다.

AP연합뉴스

보그는 지난달 24일 다저스와의 경기에서도 잘못된 판단을 해 화제가 됐다. 이정후를 무리하게 홈으로 불러들이면서 부상을 당할 수 있는 위험한 장면을 연출했다. 이정후는 홈에서 아웃됐고, 그라운드에 주저앉았다. 이후 다저스의 포수 러싱이 이정후를 약해 욕설을 한 것으로 추정되는 영상이 사회관계망서비스(SNS)에 돌면서 논란이 됐다.

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이와 관련해 매체는 '3루 코치는 매우 어려운 자리이며, 거의 모든 이들이 팬들의 비판을 받는 시기를 겪는다'며 '하지만 보그의 최근 며칠은 그 정도를 넘어섰고, 일부 팬들은 오히려 맷 윌리엄스가 있던 시절을 그리워하고 있다'고 전했다.

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윌리엄스는 밥 멜빈 감독 체제에서 지난 두 시즌 동안 샌프란시스코의 3루 코치를 맡았으며, 주자 진루 판단에서 종종 실수하며 팬들의 비판을 받았다. 하지만 샌프란시스코 팬들은 지금의 상황이 그때보다도 심각하다고 판단 중이다. 샌프란시스코 입장에서는 마크 할버그를 붙잡지 못한 결정이 아쉬울 수 있다. 미네소타 트윈스 소속인 그는 3루 코치로 이상적인 인물이었다는 평가를 받는다.

보그에게는 아직 적응할 시간이 필요해 보인다. 처음으로 메이저리그 3루 코치로 나서고 있기에 시행착오를 겪는 자연스러운 성장 과정일 수 있다. 하지만 실수가 계속된다면 토니 비텔로 샌프란시스코 감독은 과감한 변화를 단행할 수 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com