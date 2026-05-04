노홍철, 김태호 PD 아들 전격 공개..."수줍은 얼굴에 'CUTE' 스티커" 훈훈 포착

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 노홍철이 김태호 PD의 아들을 깜짝 공개하며 눈길을 끌었다.

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노홍철은 4일 오전 자신의 SNS에 "직원들, 라이더들, 세신사 선생님, 결혼식 사회 보다가 감동 또 감동"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 노홍철이 결혼식장에 참석, 기념 촬영에 나선 모습이 담겼다.

특히 검은 차량 앞에서 꽃다발을 들고 선 김태호 PD의 아들로 추정되는 아이가 나란히 서서 사진을 찍은 모습이 시선을 사로잡는다. 수줍은 듯 고개를 살짝 숙인 채 서 있는 얼굴 위로 노홍철이 직접 붙인 듯 보이는 'CUTE' 스티커 문구까지 더해져 분위기를 한층 더 훈훈하게 만든다.

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김태호 PD는 2009년 결혼, 두 아들을 품에 안았다.

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노홍철은 특유의 자유로운 분위기 속에서 결혼식 현장을 즐기는 모습이다. 하얀 셔츠에 넥타이를 매고 장발 헤어스타일을 한 채 환한 미소를 짓고 있어 특유의 개성이 그대로 드러난다. 함께 자리한 김태호 PD 역시 밝은 표정으로 꽃을 들고 서 있어 오랜 인연이 느껴진다.

한편 노홍철은 MBC '무한도전' 이후 다양한 예능과 콘텐츠를 넘나들며 활동 중이다. 최근에는 여행 콘텐츠와 라이프스타일 콘텐츠를 중심으로 유튜브 채널을 운영하며 꾸준히 대중과 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com