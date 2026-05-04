현직변호사 '솔로지옥4' 학폭 실명 폭로…넷플릭스 "확인불가"[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 넷플릭스 예능 '솔로지옥4' 출연자 K씨를 둘러싼 학교폭력 의혹이 제기됐다.

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현직 변호사 A씨는 4일 자신의 개인계정에 K씨의 실명을 거론하며 학교폭력 피해 주장글을 게재했다.

A씨는 "학창시절 일진들에게 학폭을 당했다. 그 무리 중 괴롭힘을 주도했던 애의 남자친구가 '솔로지옥'에 나왔다. 전문직을 그만두고 지금은 인플루언서로 산다고 들었다. '솔로지옥'이 방영되는 동안 나는 지옥에 살았다. 나는 학폭과 직장 내 괴롭힘의 피해자였다"고 주장했다.

A씨는 K씨와 그의 여자친구 C씨의 구체적인 가해 행위도 폭로했다. A씨는 "K씨의 여자친구 C씨가 애들 시켜서 배드민턴 채로 내 머리 치고 쉬는 시간 화장실 다녀올 동안 내 의자에 압정 깔아놓고 나 사물함 못 열게 내 자물쇠에 강력본드 바르고 그랬다. 일진이었던 K씨도 그걸 알면서 즐겼다"고 말했다.

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또 "한 사람은 인플루언서로 살고 한 사람은 나와 비슷한 피해자 대리 법무법인에서 일한다. 언제까지 피해자는 참아야 하나. K씨 소속사에서 벌써 전화가 왔다. 저랑 전혀 일면식이 없다고 한다. 당연할거다. 가해자가 피해자를 기억이나 하겠나. 피해자만 평생 가슴에 피눈물 흘리며 가해자 이름 석자 못 잊는 사회다"라고 덧붙였다.

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이와 관련 넷플릭스 측은 "일반인이기 때문에 확인이 불가하다"는 입장이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com