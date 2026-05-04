양상국, '무례 논란'에 결국 사과 "불편하게 해드려 죄송"

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[스포츠조선 김수현기자] 선배 유재석을 향한 발언으로 '태도 논란'에 휩싸였던 개그맨 양상국이 결국 직접 사과에 나섰다.

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지난 3일 공개된 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '홍보대사는 핑계고'에서는 양상국이 출연해 연애관을 주제로 다양한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 양상국은 "여자친구를 집에 절대 데려다주지 않는다"는 자신만의 연애관을 밝히며, 이를 지적하는 유재석에게 "제가 유재석 선배 말을 듣는데 그건 아니라고 본다"라고 단호하게 반응했다.

또한 "이건 저항 있겠다"라는 한상진의 우려에도 양상국은 "그건 유재석씨의 연애 스타일이다", "한 번만 더 이야기하면 혼냅니다"라는 표현을 사용하며 자신의 소신을 굽히지 않았다.

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이를 두고 일부 시청자들은 다소 직설적인 태도가 무례하게 비칠 수 있다는 반응을 보였다.

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방송 전반은 출연진 간 농담과 예능식 티키타카가 이어진 가벼운 분위기였지만, 일부 시청자들 사이에서는 의견이 엇갈렸다.

"양상국의 비혼 선언 같다", "유재석 표정이 굳었다"는 반응과 함께 "예능은 예능으로 봐야 한다", "농담일 뿐"이라는 의견이 동시에 나왔다.

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이후 온라인과 SNS 댓글에는 양상국을 향한 다양한 반응이 이어졌다. 일부 팬들은 우려 섞인 조언을 남겼고, 일부는 강한 비판 댓글을 남기기도 했다.

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결국 양상국은 3일 자신의 SNS를 통해 직접 댓글로 입장을 전했다. 그는 "네, 더 조심하도록 하겠습니다", "불편하게 해드려 너무 죄송합니다"라며 일일이 사과 댓글을 남기며 자신의 발언에 대해 반성하는 모습을 보였다.

shyun@sportschosun.com