볼넷 1개론 안됐다...2번의 찬스 날린 이정후도, 6연패 SF도 울었다

Mandatory Credit 연합뉴스

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[스포츠조선 김용 기자] 볼넷 1개 얻어냈지만...

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미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 침묵했다. 팀도 6연패 수렁에 빠졌다.

샌프란시스코는 4일(한국시각) 미국 플로리다주 세인트피터스버그 트로피카나필드에서 열린 탬파베이 레이스와의 원정 경기에 7번-중견수로 선발 출전했다.

이정후는 이날 3타수 무안타 볼넷 1개로 부진했고, 팀은 연장 접전 끝에 1대2로 패했다. 악몽의 6연패. 이정후도, 샌프란시스코도 울었다.

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이정후는 2회초 2사 상황 첫 타석에 들어서 2루 땅볼로 물러났다. 좌완 스티브 매츠를 상대 공략에 실패했다.

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5회초에는 선두로 나와 스트레이트 볼넷을 얻어냈지만 하지만 후속타 불발로 득점에는 실패했다.

아쉬운 건 7회. 팀이 1-0으로 이기고 있었고 1사 2루 찬스를 맞이했다. 쐐기점을 만들 수 있었다. 투수도 우완 헌터 비기로 바뀌어 있었다. 하지만 이정후는 풀카운트 승부에서 좌익수 플라이로 물러나 아쉬움을 남겼다.

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샌프란시스코는 8회말 동점을 내주며 연장으로 몰렸고 이정후는 10회 승부차기 무사 2루 상황에 타석에 나섰지만 중견수 플라이로 아웃돼고 말았다. 2루 주자도 움직이지 못하며 6연패의 빌미를 제공하고 말았다.

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이정후의 시즌 타율은 2할8푼1리로 떨어졌다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com