유재석도 펄쩍 뛸 양상국 무례 논란...캐릭터 극대화한 상황극 "예능일 뿐"

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[스포츠조선 김수현기자] '요즘 대세'로 떠오른 양상국의 방송 속 솔직한 발언들이 일부 직설적으로 해석되며 도마 위에 올랐다.

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지난 3일 공개된 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '홍보대사는 핑계고'에는 유재석, 한상진, 남창희, 양상국이 출연해 다양한 연애·결혼 이야기를 나눴다.

최근 결혼식을 올린 남창희는 "아내 출근 시간에 맞춰 일어나 아침식사를 직접 차려준다"며 "원래 로망이었다. 아내를 내조해주는 게 너무 행복하다"고 말해 훈훈함을 자아냈다. 그는 출근길 배웅까지 한다고 밝혀 모두의 감탄을 받았다.

이를 듣던 양상국은 "제가 보는 관점에서는 그게 좀 위험하다. 서울 남자들이 이런 걸 잘하더라"며 현실적인 시선으로 지적했다.

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이어 그는 자신의 연애 스타일에 대해 "저는 데이트할 때 여자친구 집에 안데려다준다. 처음에는 해도 어느 날 못하게 되면 상대가 서운해할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 "제 개념은 '평생 해줄 거 아니면 안 한다'는 것"이라고 솔직하게 밝혔다.

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양상국의 발언에 한상진은 "그럼 운전 좋아하는 네가 왜 안 데려다주냐"며 웃었고, 남창희 역시 "카레이서 아니냐"고 반박해 웃음을 자아냈다.

유재석이 "일부러 안 데려다주는 건 아니지 않냐"고 묻자 양상국은 "귀찮을 때도 있다. 이건 각자의 연애 스타일"이라며 자신의 소신을 굽히지 않았다.

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이에 유재석은 "그걸 뭐가 맞다 틀리다 하려는 게 아니라 이런 방식도 있다는 얘기"라며 자연스럽게 분위기를 정리했다.

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양상국 역시 평소 유재석의 말을 잘 따르는 편이지만, 이번 만큼은 자신의 가치관을 굽힐 수 없다고 고집을 부렸다.

또 "여자친구를 새벽에 데리러 가야 한다"는 유재석에 양상국은 "유재석씨의 연애 스타일이다" 했고, 한상진은 "이거 저항있겠다"라며 고개를 저었다. 이외에도 양상국은 유재석을 향해 "한 번만 더 이야기하면 혼냅니다"라며 단호하게 말하는 등 예능식 티키타카를 이어갔다.

이를 두고 일부에서는 다소 직설적인 표현이라며 '버릇없다'는 반응도 나왔지만 될 수 있다는 반응도 나왔지만, 방송 전반의 분위기는 비난과는 거리가 먼 가벼운 농담과 예능식 상황극에 가까웠다.

오히려 경상도식 현실 연애관과 서울식 로맨스 차이를 두고 벌어진 자연스러운 토크였으며, 양상국 역시 특유의 무뚝뚝한 화법으로 자신의 스타일을 유쾌하게 설명한 것에 가까웠다.

댓글에서도 "토크가 결이 안맞는다" "오늘 은퇴 방송이냐" 등의 반응과 "예능은 예능으로 보자" "개그는 개그일뿐 오해하지 말자" "농담이 재밌기만 했다"라는 의견으로 갈렸다.

유재석 또한 후배 양상국의 태도를 문제 삼기보다는 "그런 방식도 있다"며 존중하는 태도로 대화를 정리했고, 출연진 모두 웃음 속에서 서로의 연애관을 공유하며 분위기를 이어갔다.

shyun@sportschosun.com