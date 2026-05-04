'14세 연하♥' 배성재 "장모님과 11세 차이, 서로 존댓말" 깜짝 고백

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[스포츠조선 김수현기자] 아나운서 배성재가 11세 나이 차이 장모님을 공개했다.

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4일 SBS 공식 유튜브 채널에는 '[선공개] 배성재♥김다영을 찾아온 장모님! 장모님을 향한 사위 성재의 충격 발언? 동상이몽2 - 너는 내 운명'이 업로드 됐다.

영상에는 배성재의 신혼집을 방문한 김다영의 어머니 모습이 담겼다.

김다영과 꼭 닮은 외모의 장모님이 등장하자 "언니 같다", "따님과 너무 닮으셨다"="는 반응이 이어지며 눈길을 끌었다.

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특히 배성재를 대하는 장모님은 사위에게 정중히 꾸벅 인사를 하며 존댓말로 대화를 이어갔고, 이를 본 출연진은 의아함을 드러냈다. 이에 배성재는 "제가 장모님과 11살 차이다"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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또한 사돈 간 나이 차이도 공개됐다. 배성재는 "아내와 장모님은 25세 차이이고, 저희 어머니와 장모님도 25세 차이"라며 설명했다. 배성재의 어머니와 김다영은 무려 50세 차이로 사실상 손녀뻘 관계인 셈이다.

이날 배성재는 장모님과 함께 싱크대 앞에서 전복 손질을 하며 자연스러운 시간을 보냈다. 그는 "아내가 전복 미역국 만드는 걸 좋아한다"며 요리 배경을 설명했다.

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하지만 장모님과 단둘이 남은 상황에서 배성재는 조심스러운 모습을 보였다.

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그는 "내장 안 새게 한 "저도 가르쳐 드려야 하나 고민을 많이 했다"고 털어놓으며 난감한 심경을 전했다.

이를 본 김구라는 "원래 친해지려면 '에이 장모님 그것밖에 못 하세요?' 이렇게 해야 한다"고 농담해 웃음을 자아냈다.

이어 배성재는 장모님을 향한 돌직구 발언을 한 것으로 전해지며 출연진을 놀라게 했다.

조우종은 "김구라 형보다 더 심하다"며 반응했고, 현장은 웃음과 놀라움이 동시에 터졌다. 모두가 놀란 배성재의 일침이 무엇일지 관심이 쏠린다.

한편 배성재와 김다영은 14세 나이 차이를 극복하고 지난해 5월 혼인신고를 통해 법적 부부가 됐다.

shyun@sportschosun.com