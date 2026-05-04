"초대박!" '히샬리송 10호골 폭발!' 토트넘 2연승 질주, 애스턴 빌라 잡고 '강등권 탈출' 환호

Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Tottenham Hotspur - Villa Park, Birmingham, Britain - May 3, 2026 Tottenham Hotspur's Richarlison in action with Aston Villa's Ian Maatsen Action Images via Reuters/Matthew Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Tottenham Hotspur's Italian head coach Roberto De Zerbi reacts after the English Premier League football match between Aston Villa and Tottenham Hotspur at Villa Park in Birmingham, central England on May 3, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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[스포츠조선 김가을 기자]토트넘(잉글랜드)이 2연승하며 강등권 탈출 희망을 키웠다.

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토트넘은 4일(이하 한국시각) 영국 버밍엄의 빌라 파크에서 열린 애스턴 빌라와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정 경기에서 2대1로 이겼다. 이로써 토트넘은 9승10무16패(승점 37)를 기록하며 20개 팀 중 17위에 자리했다.

지난 시즌 유로파리그(UEL) 우승팀인 토트넘은 불과 한 시즌 만에 강등권으로 추락했다. 토마스 프랑크, 이고르 투도르 감독과 결별하고 로베르토 데 제르비 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 토트넘은 조금씩 부활하는 모습이다. 지난달 19일 브라이턴과의 홈경기에서 2대2로 비긴 것을 시작으로 울버햄튼(1대0)-애스턴 빌라를 연달아 잡고 승점을 쌓았다. 18위 웨스트햄(승점 36)을 1점 차로 밀어내고 17위 자리를 지켜내고 있다.

이날 토트넘은 전반 12분 코너 갤러거의 선제골로 1-0 리드를 잡았다. 갤러거는 토트넘 합류 뒤 처음으로 '골 맛'을 봤다. 분위기를 탄 토트넘은 전반 25분 히샬리송의 득점으로 점수 차를 벌렸다. 히샬리송은 세트피스 상황에서 깜짝 헤더골을 완성했다. 그의 올 시즌 리그 10번째 득점이었다. 히샬리송은 올 시즌 리그 29경기에서 10골-4도움을 기록했다. 애스턴 빌라는 후반 추가 시간 에밀리아노 부엔디아의 득점으로 추격했지만, 승패는 바뀌지 않았다. 토트넘이 2연승했다.

Tottenham's Richarlison, right, celebrates scoring their side's second goal during the English Premier League soccer match between Aston Villa and Tottenham Hotspur in Birmingham, England, Sunday, May 3, 2026. (Nigel French/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Tottenham Hotspur - Villa Park, Birmingham, Britain - May 3, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi and Joao Palhinha celebrate after the match REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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스포츠 전문 매체 비인스포츠에 따르면 데 제르비 감독은 TNT스포츠와의 인터뷰에서 "애스턴 빌라는 매우 좋은 팀이다. 훌륭한 선수와 훌륭한 감독이 있다. 나는 이번 경기 우리 선수들의 경기력에 만족한다. 올 시즌 그들이 얼마나 많은 고통을 겪었는지 알고 있다. 우리는 공간을 내거나 슈팅이 필요할 때 매우 잘 했다"고 말했다.

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그는 "나는 축구를 좋아한다. 내 역할은 그들을 돕고 그들이 무엇을 할 수 있는지 보여주는 것이다. 우리는 아직 세 경기를 더해야 한다. 울버햄튼전 이전의 상황을 잊을 수 없다. 매우 슬픈 상황이었다. 이 기억들은 우리 머릿속에 남아 있어야 한다"고 했다.

토트넘은 12일 홈에서 리즈 유나이티드와 대결한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com