'솔로지옥4' 회계사 국동호 측, 현직변호사 학폭의혹 폭로에 "사실관계 확인중"

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[스포츠조선 백지은 기자] 넷플릭스 '솔로지옥4' 출연자 국동호 측이 학폭 의혹에 대한 입장을 밝혔다.

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국동호 측은 4일 "학폭 의혹과 관련 사실관계를 확인 중"이라는 입장을 밝혔다.

반면 넷플릭스 측은 "일반인이라 확인불가"라고 선을 그었다.

이날 현직 변호사 A씨는 자신의 개인계정에 국동호의 실명을 거론하며 학교폭력 피해 주장글을 게재했다.

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A씨는 "학창시절 일진들에게 학폭을 당했다. 그 무리 중 괴롭힘을 주도했던 애의 남자친구가 '솔로지옥'에 나왔다. 전문직을 그만두고 지금은 인플루언서로 산다고 들었다. '솔로지옥'이 방영되는 동안 나는 지옥에 살았다. 나는 학폭과 직장 내 괴롭힘의 피해자였다"고 주장했다.

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A씨는 "국동호의 여자친구가 애들 시켜서 배드민턴 채로 내 머리 치고 쉬는 시간 화장실 다녀올 동안 내 의자에 압정 깔아놓고 나 사물함 못 열게 내 자물쇠에 강력본드 바르고 그랬다. 일진이었던 국동호도 그걸 알면서 즐겼다"고 말했다.

또 "한 사람은 인플루언서로 살고 한 사람은 나와 비슷한 피해자 대리 법무법인에서 일한다. 언제까지 피해자는 참아야 하나. 국동호 소속사에서 벌써 전화가 왔다. 저랑 전혀 일면식이 없다고 한다. 당연할거다. 가해자가 피해자를 기억이나 하겠나. 피해자만 평생 가슴에 피눈물 흘리며 가해자 이름 석자 못 잊는 사회다"라고 덧붙였다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com