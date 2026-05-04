"마이너 유니폼 입은 김혜성 보기 싫다니까!" 어이없는 교체에 LAD 팬들 불만 폭발…3할 타율+멀티 히트 소용없네→'좌우 놀이 희생양'

김혜성. 사진=슬리퍼 다저스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스의 김혜성이 멀티 히트를 기록하면서 타율 3할대에 복귀했다. 주춤했던 페이스를 되찾는 모습이다. 좋은 타격감에도 좌완 투수 앞에서 교체되면서 아쉬움을 남겼다.

Advertisement

김혜성은 4일(한국시각) 미국 미주리주 세인트루이스의 부시 스타디움에서 열린 세인트루이스 카디널스와의 2026시즌 메이저리그 원정경기에 8번 타자 유격수로 선발 출전해 2타수 2안타 1타점 1득점을 올렸다.

AP연합뉴스

김혜성은 첫 타석부터 좋은 출발을 알렸다. 김혜성은 2회 초 1사 주자 2·3루 기회에서 상대 우완 선발 더스틴 메이를 상대했다. 김혜성은 메이의 2구째인 시속 86.1마일의 스위퍼를 공략했고, 우익수 앞에 안타를 기록했다. 3루 주자 맥스 먼시가 홈플레이트를 밟으면서 1점을 올렸다. 다저스의 후속타가 나오지 않으면서 김혜성은 득점을 올리지는 못했다.

김혜성은 5회 두 번째 타석에서도 메이를 상대했다. 풀카운트까지 간 김혜성은 메이의 6구째인 시속 97.7마일의 직구를 가볍게 밀어 치면서 안타에 성공했다. 김혜성은 오타니의 땅볼로 2루까지 진루했다. 이어진 프레디 프리먼의 적시타 때 홈플레이트를 밟으며 득점을 올렸다.

Advertisement

김혜성은 타점과 득점을 올리며 만점 활약을 펼쳤지만, '좌우 놀이'의 희생양이 됐다. 7회 세인트루이스의 좌완 불펜 저스틴 브루일이 등장하자 선두 타자 김혜성은 교체됐다. 대타로 우타자 미겔 로하스가 타석에 섰다. 로하스는 볼넷을 골라내면서 출루했다. 다저스는 선발 투수 저스틴 로블레스키의 역투 속에서 세인트루이스에게 4-1로 승리했다.

로이터연합뉴스

Advertisement

김혜성은 이 경기를 2타수 2안타 1타점 1득점으로 마치면서 시즌 타율을 0.293에서 0.317로 올렸다. OPS는 0.761에서 0.799까지 증가했다. 7경기 만에 멀티 히트를 기록하면서 흐름을 되찾는 모습이다. 그럼에도 여전히 개선할 점은 존재한다. 김혜성은 이번 시즌 좌투수를 상대로 타율이 0.143에 그치고 있다. 다저스의 완벽한 주전으로 도약하기 위해서는 좌투수를 상대로도 어느 정도 성과를 내야 한다.

이날 팬들도 김혜성을 교체시킨 데이브 로버츠 다저스 감독의 결정에 불만을 드러냈다. 한 팬은 사회관계망서비스(SNS)에 "김혜성 잘하고 있는데 왜 빼는 거야?"라고 의문을 드러냈다. 또 다른 팬은 김혜성의 활약을 칭찬하며 "그가 오클라호마시티 코메츠 유니폼을 입는 모습을 보기 싫다"고 주장했다. 오클라호마시티는 다저스 산하 트리플A 구단이다. 메이저리그에서 좋은 활약을 펼치고 있는 김혜성이 마이너리그로 내려가지 않았으면 하는 바람을 드러낸 것이다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com