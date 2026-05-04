"1위 안세영 위엄"→"韓, 우승 후보 대결서 웃었다" 日 깜짝 놀랐다…한국, 中 3-1 잡고 '4년 만에 정상 등극'

(260503) -- HORSENS, May 3, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea celebrates after winning the singles match against Wang Zhiyi of China during the finals between China and South Korea at the BWF Uber Cup badminton women's team championship in Horsens, Denmark, on May 3, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

(260503) -- HORSENS, May 3, 2026 (Xinhua) -- Team South Korea celebrate after winning the finals between China and South Korea at the BWF Uber Cup badminton women's team championship in Horsens, Denmark, on May 3, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국의 정상 등극에 일본도 놀라움을 표했다.

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한국 배드민턴 여자 대표팀은 3일(이하 한국시각) 덴마크 호르센스에서 열린 중국과의 2026년 세계여자단체배드민턴선수권대회(우버컵) 결승전에서 3대1로 이겼다. 한국 여자 대표팀은 2010년과 2022년에 이어 통산 세 번째 우승컵을 거머쥐었다.

일본 배드민턴 전문 매체 배드민턴스피릿은 4일 '한국이 중국을 3대1로 꺾고 4년 만에 우버컵을 되찾았다. 우승 후보인 한국과 중국이 붙어 한국이 이겼다. 4년 만에 세계 1위에 올랐다. 준결승에서 일본을 3대0으로 잡은 중국과 인도네시아를 이긴 한국이 결승에서 만났다. 중국은 2연패에 도전하며 세계 랭킹 상위 선수들로 라인업을 꾸렸다. 한국은 이전과 마찬가지로 기존의 복식 틀을 깨고 기용했다'고 보도했다.

(260503) -- HORSENS, May 3, 2026 (Xinhua) -- Baek Ha Na (L)/Kim Hye Jeong of South Korea celebrate after winning the doubles match against Jia Yifan/Zhang Shuxian of China during the finals between China and South Korea at the BWF Uber Cup badminton women's team championship in Horsens, Denmark, on May 3, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

(260503) -- HORSENS, May 3, 2026 (Xinhua) -- Kim Ga Eun of South Korea celebrates a score in the singles match against Chen Yufei of China during the finals between China and South Korea at the BWF Uber Cup badminton women's team championship in Horsens, Denmark, on May 3, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

한국은 첫 경기에서 '세계 최강' 안세영(삼성생명)이 세계 2위 왕즈이를 2대0(21-10, 21-13)으로 눌렀다. 이어진 복식 경기엔 이소희(인천국제공항)-정나은(화순군청) 조가 나섰다. 평소 백하나와 호흡을 맞추며 세계랭킹 3위에 올라 있는 이소희는 이번 결승전을 위해 정나은과 '전략적 조합'을 이뤘다. 그러나 세계 1위 류성수-탄닝 조에 0대2(15-21, 12-21)로 패했다.

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세 번째 주자로 나선 단식 김가은(삼성생명·17위)이 천위페이(4위)를 2대0(21-19, 21-15)으로 잡고 우승의 불씨를 살렸다. 네 번째 주자로 나선 복식 백하나(인천국제공항)-김혜정(삼성생명) 조가 마침표를 찍었다. 파트너 공희용의 부상 이탈로 백하나와 손을 맞춘 김혜정은 찰떡 호흡을 과시했다. 세계 4위 지아이판-장수셴 조에 2대1(16-21, 21-10, 21-13) 역전승하며 우승을 확정했다.

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배드민턴스피릿은 '첫 번째 단식에선 세계 1위인 안세영이 위엄을 보여줬다. 팀에 활력을 불어넣는 첫 승리를 거뒀다. 이어빈 복식은 중국이 이겼다. 스코어는 1-1이 됐다. 이어진 단식에서 김가은이 장악했다. 속도를 올려 천위페이를 몰아붙였고, 2세트 마지막엔 6연속 포인트로 리드를 되찾았다. 제2 복식에선 한국이 막판 철벽 수비를 펼쳤다. 한국이 3대1로 중국을 잡고 4년 만에 우버컵을 되찾았다'고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com