‘이숙캠’ 이호선 교수, 강연 태도 논란 직접 입 열었다 “상심한 분들 계신 듯”

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[스포츠조선 조민정 기자] 상담전문가 이호선 교수가 강연 태도를 둘러싼 논란에 대해 직접 입장을 밝혔다.

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3일 이호선 교수는 자신의 SNS에 장문의 글을 올리며 "상심한 분들이 있는 것 같다"고 운을 뗐다. 최근 강연 중 발언과 태도에 대해 일부 불편하다는 반응이 나오자 이에 대한 생각을 전한 것으로 보인다.

그는 "그날도 최선을 다해 강의를 했을 것"이라며 "참석자들이 빈손으로 돌아가지 않도록 쉬지 않고 내용을 전달하려 노력했다"고 밝혔다. 이어 "상담은 결코 쉬운 일이 아니며, 영혼과 삶을 다루는 과정인 만큼 소명 의식으로 임하고 있다"고 강조했다.

또한 "강연과 상담을 통해 전하고자 하는 진심은 변함없다"며 "상담은 내담자의 치유가 있다면 그것으로 충분하다"고 덧붙였다. 다만 "그것이 동시에 자신의 한계일 수 있다"고도 언급했다.

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논란이 된 강연 중 농담에 대해서는 "누군가를 해치거나 흠집 내기 위한 의도는 아니었다"며 "너무 마음 상하지 않길 바란다"고 양해를 구했다. 이어 방송 상담에 대해서도 "보이지 않는 여러 요소가 있고, 단회 상담 특성상 기대와 다를 수 있다"고 설명했다.

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끝으로 이호선 교수는 "앞으로 더 조심하고 세심하게 임하겠다"며 "조언을 주신 부분에 감사하며 더 노력하겠다"고 밝혔다.

한편 이호선 교수는 JTBC '이혼숙려캠프'를 통해 이름을 알렸으며 현재 tvN STORY '이호선 상담소' 등을 진행하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com