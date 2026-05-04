소유 "68kg, 연예인 아니다 생각"...최고치 몸무게에 충격 '근육까지 다 뺐다'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 소유가 인생 최고 몸무게를 기록했던 당시의 충격과 이를 극복하기 위해 근육까지 포기해야 했던 처절한 다이어트 비화를 공개했다.

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4일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'(이하 '정희')에는 가수 소유, 크래비티 형준 원진이 게스트로 출연했다.

이날 DJ 김신영은 "제가 소유 씨를 '아는 형님' 때 봤다. 저는 요요의 아이콘 소유 씨는 다이어트의 아이콘이 됐다. 사실 감량은 소유 씨 몸에서 빼는 게 더 힘든데"라고 이야기했다.

소유는 "많은 분들이 제가 마른 몸에서 뺀 줄 아는데 최고치를 찍고 충격 먹어서 뺀 거다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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김신영은 "이분은 단호하다. 한다면 하는 분이다. 최고치가 몇 키로였냐"라고 물었고, 소유는 "68kg이었다"라고 솔직하게 이야기했다.

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김신영은 소유에게 "막 먹다가 하루아침에 이렇게 해야지 하는 독특한 마음가짐이 있냐"라고 궁금해했다.

소유는 "몸무게를 보고 내가 느꼈을 때 '이건 연예인이 아니다'라고 느꼈다. 제가 심지어 근육도 많아서 근육 돼지였다. 그래서 몸무게를 막 빼다가 55~54kg에서 정체가 되더라. 그런데 근육은 포기하기 힘든데 '어떡하지? 했다.

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그때 'PDA'가 나올 때라 온몸을 다 가리다 보니까 차라리 말라야 옷핏이 살 거 같아서 근육까지 뺐다"라고 이야기했다..

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narusi@sportschosun.com