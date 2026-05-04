[공식발표] KIA 드디어 데려왔다! A.로드리게스 영입 → 약 7300만원. 5일 합류한다

사진제공=KIA타이거즈

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[스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈가 해럴드 카스트로의 대체 외국인 선수로 아데를린 로드리게스를 영입했다.

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KIA는 4일 로드리게스(Aderlin Rodriguez, 우투우타, 1991년생)와 계약기간 6주, 연봉 5만달러(약 7300만원)에 계약을 맺었다.

도미니카 공화국 출신 아데를린은 우투우타 내야수로 키 1m90, 체중 95kg의 체격을 지니고 있다.

아데를린은 마이너리그와 NPB에서 활동한 경험이 있으며, 최근에는 멕시코 리그에서 주로 활약했다.

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마이너리그 트리플A에서는 3시즌 동안 236경기에 나서 258안타 60홈런 204타점 149득점 타율 2할9푼6리 OPS(출루율+장타율) 0.939를 기록했으며, NPB에서는 2시즌 동안 83경기에 출전해 52안타 8홈런 34타점 16득점 타율 2할2리 OPS 0.606을 기록했다.

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작년 멕시코 리그에서 총 134경기에 출전, 168안타 42홈런 125타점 103득점 타율 3할2푼3리 OPS 0.966의 기록을 남겼다.

아데를린은 여러 리그를 거치며 쌓은 풍부한 경험과 장타력이 강점인 타자이다.

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KIA 관계자는 "아데를린은 강한 타구를 생산하는 능력이 뛰어난 선수로, 카스트로의 부상 공백기 동안 중심 타선에서 핵심적인 역할을 해줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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한편 아데를린은 5일 선수단에 합류할 예정이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com