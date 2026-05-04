김해준♥김승혜, 결혼 2년 만에 '임밍아웃'…미소로 아내 배 만지며 "아빠 됐다" [공식]

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 24호 부부 김해준-김승혜 부부가 2세 소식을 전했다.

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4일 김승혜는 "안녕하세요, 여러분~ 좋은 소식이 있어서 오랜만에 인사 드리게 되었습니다"라며 '임밍아웃'을 했다.

그는 "저희부부에게도 드디어..!!! 아기천사가 찾아왔습니다. 걱정과 설렘 속에 17주차가 되어서야 조심스럽게 알리게 되었습니다! 모든 게 처음인 엄마아빠라 부족한 게 많지만 열심히 잘 헤쳐나가는 모습 보여드리겠습니다. 저희 가족 많이 응원해주세요"라며 소식을 전했다.

공개한 사진에는 방문 앞 '아빠가 된 걸 축하해'라는 문구와 함께 임신 테스트기, 초음파 사진이 부착되어 있다.

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특히 행복한 미소로 아내 김승혜의 배를 만지는 김해준의 모습이 눈길을 끈다. 결혼 2년 만에 2세를 만난 부부의 소식에 많은 동료, 팬들이 축하 인사를 보내고 있다.

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한편 김승혜는 동갑내기 개그맨 김해준과 2024년 결혼식을 올렸다. 두 사람은 개그맨 부부 계보를 잇는 24호 부부다.

olzllovely@sportschosun.com