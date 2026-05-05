홍지윤, 1억 기부하고도 '금수저' 오해에 억울함 토로 "난 플라스틱 수저"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 홍지윤이 '금수저 설'에 대해 해명했다.

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4일 방송된 KBS2 '말자쇼'에서는 홍지윤이 게스트로 출연해 오해를 풀었다.

홍지윤은 최근 경연 프로그램 우승 상금 전액인 1억 원을 기부했다. 그는 "동료분들께 꼭 하고 싶은 말이 있다. 제가 금수저라고 하는데, 저 정말 금수저가 아니다"라고 토로했다.

이어 홍지윤은 "동료분들께 꼭 하고 싶은 말이 있다"면서 "제가 금수저라고 하는데, 저 정말 금수저가 아니다. 기부도 '저 친구 돈이 많아서 기부를 한 거다', '저 친구는 트로트를 취미로 하는 거다'라고 하는데, 저 정말 빈털터리다. 지금 마음 같아선 통장 잔고라도 보여드리고 싶다. 아니다라고 꼭 얘기를 하고 싶었다"고 해명했다.

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이에 김영희도 "방송계에 소문이 났다. '금수저라서 잘 되지 않아도 괜찮지'하는 뉘앙스들이 있었다"라면서 "그럼 무슨 수저냐"라고 물었다.

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그러자 홍지윤은 "플라스틱 수저, 일회용 수저다"라고 답했다. 김영희는 "플라스틱 수저 좋은거다. 제일 많이 찾는다"라고 위로했다.

한편 홍지윤은 최근 종영한 MBN '현역가왕3'에서 최종 우승을 차지해 3대 현역가왕에 올랐다. 홍지윤은 1억원의 우승 상금 전액을 독거노인을 위해 기부하겠다는 의사를 밝히며, "트로트가 어르신들께 사랑을 받는 장르인 만큼 그 사랑을 다시 돌려드리고 싶었다"고 했다.

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olzllovely@sportschosun.com