탁재훈, 10년 만에 뭉친 아이오아이에 "돈 떨어졌냐" 독설(아근진)

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[스포츠조선 김준석 기자] 그탁재훈의 거침없는 돌직구에 아이오아이 멤버들이 당황했다.

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4일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'에는 데뷔 10주년을 맞아 다시 뭉친 아이오아이 멤버들이 출연해 변함없는 의리를 과시했다.

그러나 훈훈함도 잠시, MC 탁재훈은 멤버들을 향해 "재결합한 이유가 뭐냐, 돈 떨어졌냐"는 특유의 매운맛 돌직구를 던져 현장을 발칵 뒤집어 놓았다.

이어 탁재훈은 "이 중에 혹시 결혼한 사람이 있냐"며 10년이라는 세월의 흐름을 관통하는 질문을 쏟아내 멤버들을 진땀 흘리게 만들었다.

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이날 전소미는 막내로 숙소생활 중 가장 화났던 일에 대해 "몇 개가 있다. 아니 언니가 옛날에 나한테 월간회의를 할 때 다음날 스케줄이 일찍 있어서 학교도 가야했다. 근데 세정 언니가 '소미야 그 언니들도 다 앉아있고 그룹회의를 하는데 네가 누워 있는 건 예의가 아닌 거 같다'라고 했고, 그래서 끝까지 회의에 참석했다"라고 말했다.

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김세정은 "그때 기억이 안 나는데. 지금 들어도 앉아있어야 했다"라며 유교걸의 모습을 보여 웃음 자아??다.

narusi@sportschosun.com