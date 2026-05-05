[SC리뷰] 홍지윤, '금수저 설'에…"난 플라스틱 수저" 솔직 고백('말자쇼')

사진 출처=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 홍지윤이 '말자쇼'를 통해 진심 어린 속내를 털어놨다.

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홍지윤은 지난 4일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '말자쇼'에 출연해 '폭탄 고백 들고 왔지윤'이라는 재치 있는 타이틀로 자신의 고민과 진심을 가감 없이 꺼내놓았다.

이날 홍지윤은 "평소 '말자쇼'의 열혈 시청자로서 방송을 보며 큰 위로와 공감을 얻어 꼭 출연하고 싶었다"며 "많은 트로트 가수들이 탐내는 무대인 만큼, 치열한 경쟁을 뚫고 마침내 이 자리에 서게 됐다"고 남다른 감회를 전했다.

남다른 예능감과 함께 당찬 포부도 빛났다. 홍지윤은 "앞서 출연한 박군 선배가 3.1%로 최고 시청률을 기록했다고 들었다. 오늘은 4%의 벽을 넘을 수 있도록 최선을 다해 활약하겠다"며 현장 분위기를 한층 뜨겁게 달궜다.

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이어 홍지윤은 MC 김영희를 향한 각별한 감사 인사도 잊지 않았다. 홍지윤은 "과거 힘든 시기를 겪을 때 '말자쇼'를 보며 큰 위안을 얻었다"며 "특히 '-100까지 떨어지는 똥밭을 걷고 있을 때, 제자리걸음을 하다 보니 그 땅이 비옥해져 천연 거름이 되었더라'라는 김영희 선배의 명언이 버티게 해주는 든든한 버팀목이 되었다. 꼭 직접 감사의 말씀을 전하고 싶었다"고 덧붙여 스튜디오에 진한 감동을 선사했다.

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이날 방송의 백미는 '금수저 설'에 대한 명쾌한 해명이었다. 홍지윤은 "동료들에게 꼭 명확히 밝히고 싶은 부분이 있다"고 운을 뗀 뒤, "'재력이 뛰어나 기부를 한다', '취미로 트로트를 한다'는 소문이 돌며 금수저로 오해받고 있지만 이는 전혀 사실이 아니다"라고 선을 그었다. 또 "마음 같아서는 통장 잔고를 직접 보여주며 오해를 풀고 싶을 정도로 평범한 '빈털터리'다. 굳이 따지자면 저는 '일반 플라스틱 수저'일 뿐"이라는 털털한 고백을 이어갔다.

이에 김영희는 "플라스틱 수저야말로 일상에서 그 어떤 수저보다 가장 많이 찾고 유용하게 쓰이는 존재"라며 따뜻한 격려를 건넸고, 홍지윤은 김영희의 명쾌하고도 감동적인 해답에 깊은 감탄을 보냈다.

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한편 홍지윤은 최근 MBN '현역가왕3'에서 제3대 가왕의 자리에 오르며 독보적인 존재감을 입증했다. 이후 MBN '2026 한일가왕전'을 비롯한 다채로운 무대를 종횡무진하며 가왕으로서의 눈부신 행보를 이어가고 있다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com