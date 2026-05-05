한윤서母, 예비 시모 상견례 취소에 무릎 꿇고 눈물..."딸 가진 부모가 죄인" ('조선의 사랑꾼')

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[스포츠조선 정안지 기자]결혼을 앞둔 한윤서가 예비 시어머니와의 상견례 취소 소식으로 충격에 휩싸였다.

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4일(월) 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 한윤서가 과거 각박했던 무명 시절을 떠올리며 눈시울을 붉혔다.

이날 41세에 품절 예정인 한윤서는 "설현 같으냐"며 반짝이는 드레스를 입고 기분이 한껏 고조된 모습을 보였다. 이를 본 스튜디오의 최성국은 "하지 말아야 할 것만 하고 있다"면서 탄식했다. 한윤서의 어머니는 직접 딸기, 두릅, 꼬막무침 등 수십 가지 반찬을 싸 들고 서울로 깜짝 방문해 든든한 응원군을 자처했다.

하지만 한윤서 모녀의 화기애애한 분위기와 달리, 예비 신랑이 어두운 표정으로 예비 시어머니와 만남 취소라는 소식을 전했다. 예비 신랑은 몇 차례 통화 시도 끝에 고모에게서 힌트를 들을 수 있었다. 한윤서의 과거 방송을 본 예비 시어머니가 그의 음주 문제 등에 대해 우려한 것으로 추측돼 위기감은 고조됐다.

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이를 들은 한윤서의 어머니는 "딸 가진 부모가 죄인이다"라며 한윤서 남자친구 앞에서 무릎을 꿇었다. 이후 한윤서의 어머니는 "맥주 다 갖다 버려야 된다. 술 때문에 못 산다"라면서 "내가 딸을 잘못 키웠나보다"라면서 눈물을 흘려 안타까움을 자아냈다.

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한편, 한윤서는 "외국으로 도망가고 싶었고, 하대도 많이 당했다"고 고백하며, 당시 유일한 버팀목이었던 '첫 팬'에 대해서도 언급했다. 해당 팬은 무명 시절 한윤서가 언급된 모든 기사에 성실히 응원 댓글을 달아줬고, 그 정체는 한윤서의 어머니였다. 어머니의 사랑이 묻어나는 감동적인 사연에 지켜보던 사랑꾼 MC들도 함께 눈물을 흘렸다. 정이랑은 "26세부터 끊임없이 방송했는데, 사람들이 잘 모른다. 엄마가 '오늘 잘한다고 들었냐'고 항상 물어보신다"면서 한윤서의 심정에 깊이 공감했다.

anjee85@sportschosun.com