"목 조르기·금품 갈취vs사실무근"…'솔로지옥4’ 국동호, 현직 변호사와 '학폭' 공방[SC이슈]

국동호. 사진출처=국동호 SNS

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[스포츠조선 정빛 기자] 넷플릭스 예능 '솔로지옥4' 출연자 국동호가 학교폭력(학폭) 의혹에 휘말린 가운데, 당사자 간 진실 공방이 격화되고 있다.

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현직 변호사 A씨는 지난 3일 자신의 SNS를 통해 국동호의 실명을 거론하며 학폭 피해를 주장했다.

A씨는 학창 시절 국동호 여자친구 C씨가 타인을 시켜 배드민턴 채로 머리를 가격하고, 의자에 압정을 깔거나 사물함 자물쇠에 강력본드를 바르는 등의 가해 행위를 했고, 당시 일진이었던 국동호가 이를 인지하고 방조했다고 주장했다. 또 국동호가 많은 이가 보는 앞에서 고의적으로 고백을 하는 이른바 '고백 공격'을 가했다고도 덧붙였다.

A씨는 "'솔로지옥4'가 방영되는 동안 나는 지옥에 살았다"며 "가해자가 피해자를 기억이나 하겠냐. 피해자만 평생 가슴에 피눈물 흘리며 가해자 이름 석 자 못 잊는 사회"라고 토로했다.

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국동호도 직접 자신의 계정에 장문의 입장문을 게재했다. "허위사실을 바로잡고자 말씀드린다"고 운을 뗀 국동호는 "특정 개인이 현재 일방적으로 주장하는 내용은 전혀 사실에 근거한 것이 아니며, 저는 해당 사건들과 어떠한 관련도 없음을 명확히 밝힌다"고 했다.

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이어 "제3자에 의한 배드민턴 채 머리 가격, 압정, 사물함 본드 행위에 가담 및 방조한 적이 없고, 중학생 때 C씨와 교제한 사실도 없다"고 부인했다. '고백 공격'과 '회계사 업무를 그만두고 인플루언서로 전향했다'는 주장 역시 사실이 아니라고 일축했다.

국동호는 "일방적 주장이 사실이라면 인정하고 사죄하는 게 맞으나, 사실 확인이 되지 않는 주장들의 끝이 일관되게 로펌 홍보로 맺어지는 것에 특히 유감"이라며 "사실에 근거하지 않은 이야기로 음해하는 것에 대한 사과를 요청한다"고 강조했다.

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그러자 A씨도 즉각 재반박에 나섰다. A씨는 국동호와의 통화 요약본을 공개하며, 국동호가 "살면서 단 한 번도 남을 괴롭혀 본 적이 없다"며 사과를 거부했다고 밝혔다. 이어 목 조르기, 침 뱉기, 수학여행 중 금품 갈취 및 폭행 등 추가 피해 제보 내용도 공개했다. 국동호가 제기한 로펌 홍보 의혹에 대해서는 "오히려 이 사건을 공론화하면서 로펌 업무가 마비돼 큰 운영 손실을 보고 있다"고 반박했다. 그러면서 1시간 내 인정 및 사과가 없을 경우 보유한 자료를 전부 공개하겠다는 최후통첩을 예고했다.

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이후 국동호 소속사는 "자체 조사 결과 학폭 가담 사실이 없음을 확인했다"며 "허위 사실 유포와 인신공격성 게시물에 대해 합의나 선처 없이 민, 형사상 법적 조치를 취할 방침"이라고 밝혔다. 넷플릭스 측은 "일반인이기 때문에 확인이 불가하다"는 입장이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com