[공식]'무한도전' 마라톤, 올해도 열린다…박명수·정준하·하하·광희도 함께

사진제공=MBC 콘텐츠 스튜디오 '모스트267

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[스포츠조선 정빛 기자] 지난해 이어 올해도 열리는 '무한도전' 마라톤이 열린다.

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'2026 무한도전 Run with 쿠팡플레이'는 오는 6월 7일 서울 상암 문화비축기지에서 열린다. 올해는 '무한도전'의 상징인 '추격전'을 참가자들과 '경찰과 도둑'이라는 콘셉트로 기획하여 도심 속 레이스로 진행된다.

멤버 중에는 '무한도전' 원년멤버인 박명수, 정준하, 하하에 이어 '추격전'의 신스틸러인 광희가 함께한다. 특히 정준하는 지난해 서울과 부산 레이스에서 10Km를 팬들과 함께 완주하였는데 올해는 어떤 기록을 낼지 벌써 부터 기대를 모으고 있다.

그리고 올해는 10Km 레이스가 끝난 후 멤버들과 함께 '무한도전'을 추억할 수 있는 '단체 액티비티' 프로그램도 준비되어 참여하는 팬들과 특별한 추억의 시간을 만들어 갈 계획이다.

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현장 분위기를 정점으로 끌어올릴 레전드 출연진의 귀환도 기대를 모은다. '무도전문' 박문기 심판과 시영준 성우, 그리고 전설의 에어로빅 강사 '할마에(염정인)'의 호통이 어우러져 '무도키즈'들에게 그 시절 예능의 한 장면으로 소환되는 엔터테인먼트 경험을 선사할 예정이다.

사진제공=MBC 콘텐츠 스튜디오 '모스트267

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레이스 이후에는 작년에 이어 '무도가요제'의 감동을 다시 불러 일으킬 특별 공연이 펼쳐진다. DJ G.PARK(박명수)을 시작으로, 레게 강 같은 평화(하하&스컬), 바다, 10CM, 이적이 한자리에 모인다. '무한도전'의 역사를 함께 써 내려간 아티스트들이 총출동하는 이번 공연은 참가자들에게 새로운 감동과 반가움을 선사할 것이다.

참가 신청은 쿠팡플레이 모바일 앱을 통해 진행되며, 오는 7일 오후 12시 '스포츠 패스' 가입자 대상 선예매, 오후 8시 와우회원 및 스포츠 패스의 일반 예매가 시작된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com