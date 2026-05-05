'최애 걸밴드' QWER, 또 터졌다…성장세가 진정한 '세리머니'

사진제공=쓰리와이코프레이션

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[스포츠조선 정빛 기자] '최애 걸밴드' QWER이 또 한 번 성장세를 입증했다.

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음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면, 지난달 27일 발매된 QWER의 미니 4집 '세리머니'는 발매 후 일주일(초동 판매량) 동안 총 11만7303장의 판매량을 기록했다(집계 기간 2026년 4월 27일~2026년 5월 3일).

이는 전작 미니 3집 '난 네 편이야, 온 세상이 불협일지라도'의 초동 7만9294장을 크게 웃도는 수치로, QWER은 다시 한 번 자체 초동 기록을 경신하며 커리어 하이 흐름을 이어갔다.

앨범과 동명 타이틀곡 역시 발매 직후 유튜브 한국 인기 급상승 동영상 5위에 오르며 화제성을 입증했다.

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'세리머니'는 멤버 전원이 작사에 참여한 곡으로, '세상의 틀에서 벗어나 나답게 살아가겠다'는 다짐을 축하의 메시지로 풀어냈다. 경쾌하면서도 청량한 밴드 사운드를 앞세워 음반과 음원 차트에서 모두 의미 있는 성과를 기록 중이다.

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이로써 QWER은 데뷔 싱글 '하모니 프롬 디스코드'부터 미니 3집 '난 네 편이야, 온 세상이 불협일지라도'까지 이어진 첫 번째 챕터를 마무리하고, 미니 4집 '세리머니'를 통해 새로운 챕터로의 전환에 성공했다.

QWER은 각종 페스티벌과 대학 축제, 웹 콘텐츠 등을 통해 팬들과의 접점을 넓혀갈 예정이다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com