[SC리뷰] 김재원, 김고은 누나→여보됐다..만난 지 한달만에 '유미의 세포들3' 꽉 닫힌 결혼 엔딩

7일 서울 더링크호텔에서 열린 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'의 제작발표회. 김고은과 김재원이 포토타임을 갖고 있다.허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.07/

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[스포츠조선 조지영 기자] 김고은과 김재원이 설레는 연인에서 미래를 함께할 부부로 완벽한 엔딩을 맞았다.

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티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'(송재정·김경란 극본, 이상엽 연출)가 지난 4일 마지막 회인 7-8회를 공개했다. 연인이 된 유미(김고은)와 순록(김재원)이 결혼식까지 올리며 이보다 더 완벽할 수 없는 해피엔딩을 맞이했다.

제니(전소영)와의 관계를 포함해 순록으로 인해 더 이상의 혼란을 겪고 싶지 않았던 유미와 세포들은 순록의 고백을 거절했다. 순록은 상심했지만 유미가 다른 사람과 결혼하는 걸 상상조차 할 수 없어 다시 용기를 냈다. "아무리 생각해도 저는, 작가님이 좋아요. 그걸 이제야 깨달은 게 한심하지만 아마 처음부터 좋아하고 있었던 것 같아요"라는 순록의 두 번째 고백은 시청자들을 '심쿵'하게 만들었다. 이어 "후회할 것 같아서요"라는 순록의 진심에 유미의 마음을 움직였다.

연인이 된 유미와 순록은 달달했다. 호칭도 더 이상 '작가님'이 아닌 '누나'였다. 들킬 수 있으니 출판사와 작업실 반경 1km 내에서는 스킨십 금지 원칙을 세웠던 순록. 하지만 연애 첫 날부터, 순록은 주말이란 핑계로 작업실에서 유미와 달콤한 키스를 하며 원칙을 깼다. 급기야 비밀연애 때문에 둘만의 여행을 망치자, 순록은 편집장 대용(전석호)에게 유미와의 연애 사실을 폭탄 고백했다. 순록에게 유미보다 중요한 원칙은 없었다.

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순록은 유미에게 프러포즈를 했다. 만난 지 한달도 안돼 서로에 대해 잘 알지도 못하는데 어떻게 확신하냐는 유미에게 순록은 확신이 없다면 애초에 다시 고백하기 위해 찾아가지도 않았을 거라고 했다. 인생에서 그런 적이 처음이었기 때문에 확신한다는 순록의 말은 설렘을 안겼다. 이어 어떤 사랑도 같은 모양이 없기 때문에 사랑의 가치가 다른 상대에게 과거의 경험을 대입하는 건 의미 없다는 걸 깨닫는 유미의 성장은 깊은 여운을 선사했다. 그리고 세포들의 열렬한 응원 속 결혼식을 올리는 유미와 순록의 꽉 찬 해피엔딩은 그동안 유미의 사랑과 성장을 응원하며 함께 울고 웃었던 시청자들을 미소 짓게 만들었다.

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4년 만에 돌아온 '유미의 세포들 시즌3'는 3주 연속 주간 유료가입기여자수 1위를 기록하며 티빙 메가 IP다운 흥행을 기록 중이다. tvN에서 방송된 7회 시청률 역시 케이블과 종편 동시간대 1위를 차지했다. (닐슨코리아 유료플랫폼 전국, 수도권 기준 동일)

글로벌에서도 인기가 뜨겁다. 공개 2주차 기준 라쿠텐 비키 미국, 유럽, 중동, 오세아니아에서 2주 연속 1위를 기록했다. 몽골 Inche TV에서도 2주 연속 1위를 달성했으며, 일본 디즈니 플러스 2주 연속 3위를 나타냈다.

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믿고 보는 배우 김고은, 대세 청춘 배우 김재원의 설레는 로맨스는 시청자들의 연애세포를 깨웠다. 김고은, 김재원의 환상의 케미스트리는 심박수를 높였고, 유쾌하고 따뜻한 유미의 성장 이야기는 재미와 공감을 선사했다. 또한 전석호, 최다니엘, 조혜정, 미람, 박세인과 특별출연 성지루, 윤유선, 이유비, 황찬성 등 배우들의 열연까지 더해지며 호평을 받았다.

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무엇보다도 이상엽 감독의 섬세한 연출과 송재정, 김경란 작가의 탁월한 대본은 명불허전이었다. 여기에 귀엽고 발랄한 세포들의 활약과 성우들의 열연까지 더할 나위가 없었다. 그리고 유미와 순록 두 사람의 행복을 영원히 지지하는 세포들의 축하 속 환하게 웃고 있는 웨딩 포스터까지 공개되며 해피엔딩의 여운을 더하고 있다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com