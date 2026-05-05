[공식] 한지민, 어린이날 맞아 5천만원 기부..19년째 이어간 진심 담은 선행 '감동'

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 한지민이 올해도 빠짐없이 선한 영향력을 이어갔다.

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한지민은 JTS(Join Together Society)에 5000만원을 기탁했다. 이번 기부금은 전 세계 어린이들의 기아 퇴치를 비롯해 교육 기회를 제공하는 등 실질적인 도움이 필요한 곳에 사용될 예정이다.

한지민은 금전적 기부뿐 아니라 꾸준한 현장 참여로도 의미를 더하고 있다. 지난 2일 명동에서 열린 거리 모금 행사에도 참여했으며, 2007년부터 JTS의 모금 캠페인에 직접 참여해오고 있다. 매년 어린이날과 연말을 맞아 진행되는 빈곤퇴치 거리 모금 행사에 참석해 시민들과 소통하며 캠페인에 앞장서 왔다. 또한 4년 전 어린이날에는 폭우로 인해 거리 모금이 취소되는 상황에서도 온라인 모금을 통해 5000만원을 기탁하며 변함없는 선행을 실천했다.

한편, 해당 캠페인은 한국 JTS와 길벗이 함께 진행하며, '전쟁·내전·재난·빈곤 지역 아이들을 도와주세요'라는 주제로 운영된다. 길벗은 방송·영화·공연 예술인들의 사회봉사 모임으로, 2004년부터 매년 어린이날을 앞두고 거리 모금 활동을 이어오고 있다.

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한지민의 이 같은 꾸준한 나눔은 도움이 필요한 아이들에게 희망을 전하는 동시에, 사회 전반에 따뜻한 영향력을 확산시키고 있다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com