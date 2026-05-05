카카오게임즈, 대학 축제 현장에서 '배틀그라운드' 오프라인 행사 '캠퍼스 치킨 드랍 VOL.2' 개최

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카카오게임즈는 '배틀그라운드'로 겨루는 행사로 대학가 축제 현장을 찾는다.

카카오게임즈는 오프라인 행사 '캠퍼스 치킨 드랍 VOL.2'를 5월 대학 축제 시즌에 실시한다고 밝혔다. 이용자들과의 오프라인 접점을 확대하고 Z세대와의 소통을 강화하기 위해 마련된 행사로, 지난해 진행한 '캠퍼스 치킨 드랍'의 호응에 이어 규모를 확대, '존(ZONE)버 끝에 닭이 온닭'을 슬로건으로 다양한 현장 프로그램을 운영할 예정이다.

오는 19~20일 서울시립대학교, 28~29일 연세대학교 신촌캠퍼스에서 각각 진행된다. 행사장에는 '배틀그라운드'와 카카오프렌즈 IP를 활용한 체험형 부스를 마련하고, 방문객 누구나 참여할 수 있는 미션 이벤트와 경품 프로그램을 운영한다.

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이밖에 카카오게임즈 PC 톡채널 팔로우를 인증한 현장 관람객에게는 '춘식이 썬캡'을 제공하고, '순발력 파밍', '에임 회피', '블루존 탈출' 등 3종의 메인 미션도 진행한다. 응원 게시판에 메시지를 남긴 방문객에게 먼작귀 x 카카오프렌즈 메모지를 제공하며, '배틀그라운드' 이용자 인증 시 500 지코인 쿠폰(30일 기간제)도 지급한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com