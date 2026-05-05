[공식] '슈퍼 마리오 갤럭시' 7일 만에 100만 돌파..어린이날 특수 제대로 터졌다

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[스포츠조선 조지영 기자] 애니메이션 '슈퍼 마리오 갤럭시'(아론 호바스·마이클 젤레닉 감독)가 개봉 7일 만에 100만 관객을 돌파, 올해 외화 최단 흥행 기록을 경신했다.

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영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '슈퍼 마리오 갤럭시'는 어린이날 연휴인 5일 오전 7시 18분 기준, 누적 관객수 100만7명을 동원하며 '프로젝트 헤일메리'(개봉 11일째 100만 돌파)를 뛰어넘고 올해 개봉 외화 중 가장 빠른 속도로 100만 돌파라는 쾌거를 이뤘다.

이는 260만 관객을 넘은 '살목지'보다도 3일 더 빠른 속도이자 전작 '슈퍼 마리오 브라더스'보다도 하루 더 빠른 속도로 그 의의를 더하고 있다.

'슈퍼 마리오 갤럭시'?는 개봉 이후, 온 가족이 함께 즐길 수 있는 5월 가정의 달 대표 흥행작으로 입소문을 타며 꾸준한 관객 증가세를 보이고 있다. 특히 어린이날 연휴를 맞아 폭발적인 관람 수요를 기록하며 극장가 흥행을 견인하고 있다.

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풍성한 볼거리와 유쾌한 스토리, 세대를 아우르는 공감 요소가 더해져 남녀노소 관객들의 호평이 이어지고 있는 것. 이에 '슈퍼 마리오 갤럭시'가 어디까지 기록을 경신할 수 있을지 귀추가 주목된다.

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'슈퍼 마리오 갤럭시'는 마리오와 루이지 형제가 피치, 키노피오, 요시와 함께 은하계의 수호자 로젤리나를 구하고 악의 왕자 쿠파주니어의 비범한 계획을 막기 위해 갤럭시로 뛰어드는 이야기를 다룬 작품이다. 크리스 프랫, 안야 테일러 조이, 잭 블랙, 찰리 데이 등이 목소리 출연에 나섰고 '슈퍼 마리오 브라더스'의 아론 호바스·마이클 젤레닉 감독이 메가폰을 잡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com