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'장동건♥' 고소영, 두 자녀 독립 생각에 오열 "날 떠난단 생각해본 적 없어"

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'장동건♥' 고소영, 두 자녀 독립 생각에 오열 "날 떠난단 생각해본 적 없어"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고소영이 두 자녀의 독립 생각에 눈물을 보였다.

5일 고소영의 유튜브 채널에서는 ''방송 나가면 안 돼요' 정신과 의사 경악한 고소영 정신 상태'라는 제목의 영상이 게재됐다.

고소영은 정신과 전문의 이광민을 만나 자신의 강박 성향에 대한 고민을 털어놨다. 이광민은 고소영의 현재 상태에 대해 "번아웃 전 단계"라고 진단했다. 이광민은 "나한테 들어오는 에너지보다 나가는 에너지가 더 많다. 작은 일에 너무 많은 에너지를 쏟아 붓는다"고 경고했다.

염려, 불안이 많이 불면도 있다고. 이광민은 "아이들에게 엄마를 어떻게 기억했으면 좋겠냐"고 물었고 고소영은 "친구 같은 엄마. 본인이 좋아하는 일을 응원하고 지지해주는 엄마가 되고 싶다"고 답했다.

'장동건♥' 고소영, 두 자녀 독립 생각에 오열 "날 떠난단 생각해본 적 없어"

이에 이광민은 "아이들이 나중에 엄마를 기억할 때 '엄마는 우리를 위해서 일이나 이런 것들을 희생하고 맞춰줬던 사람'(으로 기억되고 싶냐)"이라 물었지만 고소영은 "그렇게 기억되고 싶진 않은데 어떤 부분은 애들이 그렇게 생각하고 있는 거 같다"고 밝혔다.

이광민은 "그동안은 나를 위한 동기부여가 아니었던 거 같다. 그 다음단계는 아이들에게 사회적인 모습으로 어떤 엄마로 기억되고 싶은가가 동기부여가 필요하다"며 "아이들이 언제 결혼할지 모르겠지만 결혼하는 아들, 딸에게 지금의 엄마가 보내는 영상 메시지를 보내보라"라고 솔루션을 제안했다.

하지만 고소영은 "못할 거 같다"며 바로 눈물을 보였다. 이에 제작진은 "그래도 장가는 보내야죠"라고 농담했고 이광민은 "못 보낼 거 같아서 우는 거냐"며 웃었다. 고소영은 "저한테 독립한다는 생각을 해본 적이 없다"고 눈물의 이유를 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

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