'건강상 휴식' 김희철, '아는형님' 전체샷서 사라졌다..김신영은 공식 입학 "출연료 협상 잘돼"

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[스포츠조선 김소희 기자] '아는 형님'에 새 바람이 불었다. 김희철이 건강상의 이유로 잠시 휴식기에 들어간 가운데, 김신영이 새 고정 멤버로 합류하며 유쾌한 존재감을 드러냈다.

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9일 JTBC '아는 형님' 측은 "＂반말 트니까 너희들은 재밌지?＂ 또(?) 반말 세계관 흔들리게 하는 전학생들"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

이날 서장훈은 "기쁜 소식이 있다"며 새 고정 멤버 김신영을 소개해 모두의 환호를 받았다. 이어 "너희가 몰라서 그렇지 우리 학교는 원래 남녀공학이다. 다만 여학생들이 입학을 안 한 것"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

이에 김신영은 특유의 입담으로 분위기를 단숨에 장악했다. 입학 소감을 묻자 그는 "장학금(출연료) 타결이 극적으로 잘됐다"며 "이 학교에 뼈를 묻으려고 한다"고 말해 현장을 폭소케 했다.

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이어 김신영은 "얘들아, 여긴 남녀공학이다. 너무 위화감 느끼지 마라"고 능청스럽게 말한 뒤, 김영철을 향해 "선 넘지 말아라"라고 경고해 웃음을 더했다.

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무엇보다 이날 공개된 전체샷에서는 김희철의 빈자리가 눈길을 끌었다. 앞서 '아는 형님' 측은 지난달 30일 김희철의 휴식 소식을 전하며 "완전한 하차는 아니며, 충분한 재충전 후 다시 합류할 예정"이라고 밝힌 바 있다. 이에 따라 김희철은 9일 방송분부터 잠시 자리를 비우게 됐다.

오랜 시간 '아는 형님'을 이끌어온 김희철의 공백 속, 새롭게 합류한 김신영이 어떤 활력과 케미를 보여줄지 관심이 쏠린다.

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한편 '아는 형님'은 매주 토요일 오후 9시에 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com