김선태, 악플 1위 커뮤 언급 "대부분 '엠X', 충주시와 독립후 더 많아졌다"

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[스포츠조선 김소희 기자] '충주맨'으로 큰 사랑을 받은 김선태가 자신을 둘러싼 바이럴 의혹과 악플에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

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지난 8일 김선태는 자신의 유튜브 채널을 통해 커피를 홍보하는 콘텐츠 영상을 공개했다. 특유의 현실감 넘치는 입담으로 이야기를 이어가던 그는 콘텐츠 업계에서 빠질 수 없는 '바이럴'에 대한 생각도 털어놨다.

이날 김선태는 "바이럴이 엄청 중요하다. 하지만 돈을 써서 바이럴을 하는 건 좀 그렇다"고 자신의 소신을 전했다. 이어 "아직도 저도 의혹을 받는다. 제가 바이럴을 돌린다고 하더라. 그런데 저는 커뮤니티뿐만 아니라 네이버에도 댓글을 써본 적이 없다"고 단호하게 선을 그었다.

그러면서 그는 "바이럴은 자연 발생한 거다. 제가 돌린 게 아니니까 오해하지 말아주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

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또한 김선태는 자신을 향한 악플에 대해서도 담담한 태도를 보였다. 그는 "처음 '충주사과를 찾아라'를 바이럴해주셨던 분들께 감사하다. 그분들이 저를 만든 것"이라며 고마운 마음을 전했다.

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다만 인기가 커진 만큼 악성 댓글 역시 늘어났다고 솔직하게 털어놨다. 김선태는 "악플도 사실 많다. 독립하고 나서 확연히 많아졌다"고 고백했다. 특히 그는 자막을 통해 "대부분 '엠X'이었다"고 특정 커뮤니티를 언급해 눈길을 끌었다.

그럼에도 김선태는 "그것도 관심이라고 생각한다"며 "억까(억지 비판), 억빠(억지 칭찬) 하지 말라고 서로 싸우기도 하는데, 저한테는 다 감사한 분들"이라고 의연한 반응을 보였다.

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다만 그는 "조금 드라이하게 봐주셨으면 좋겠다"며 "취향이 아닐 수도 있고, 진짜 재미없을 수도 있고, 진짜 거품일 수도 있다. 그렇다면 그냥 안 보고 지나가주셔도 좋겠다는 생각을 한다"고 덧붙이며 담담한 속내를 전했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com