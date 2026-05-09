문채원, '♥신랑 정체 ·입냄새' 루머 해명하더니..사칭 피해까지 "신고 접수 중"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 문채원이 유튜브 활동을 시작한 가운데, 채널 사칭 계정에 대한 주의를 당부했다.

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9일 문채원 유튜브 채널 측은 "현재 문채원 배우 유튜브 채널을 사칭한 유사 계정이 확인되어 신고 접수 진행 중"이라며 피해가 발생하지 않도록 주의를 요청했다.

이어 "공식 채널 외 유사 계정으로 인한 혼선 없으시길 바라며, 피해에 유의 부탁드린다"고 강조했다.

앞서 문채원은 지난 8일 유튜브 채널 '문채원 Moon chaewon'을 개설하고 첫 영상 '문채원 유튜브 OPEN. 소문·근황·결혼 이야기까지'를 공개했다. 또한 '연하의 피부과 의사'가 예비 남편이라는 소문에 대해 "아니다"라고 일축하며 "예전에 인터뷰에서 연상과 연하 중 어떤 스타일이 좋냐는 질문에 연하가 좋다고 답한 적이 있다. 그 내용이 와전된 것 같다"고 설명했다.

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해당 영상에서 그는 자신을 둘러싼 '노샴푸 여배우', '입냄새' 등 각종 루머를 직접 언급하며 해명에 나섰다.

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한편 문채원은 오는 6월 결혼식을 올릴 예정이다.

jyn2011@sportschosun.com