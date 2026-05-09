'거미♥' 조정석, 둘째 출산 100일만 겹경사 예고 "곧 좋은 소식 들려 드리겠다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 조정석이 복귀 소식을 예고했다.

Advertisement

9일 유튜브 채널 '청계산댕이레코즈'에서는 '새로운 집주인 인사드립니다(feat. 댕이 아빠의 유산)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

앞서 조정석의 부캐인 '댕이 아빠'는 구독자 약 51만 명을 보유한 채널 소유를 포기하고 후임에게 넘겨주겠다고 밝힌 바 있다. 채널을 넘겨받은 사람은 바로 조정석. 조정석은 앞으로의 활동에 대해 "한번 하면 제대로 하니까 씹어먹을 생각으로 잘해볼 생각이다. 지금까지는 댕이 아빠 님께서 재밌게 만들어 주셨다면 앞으로는 유튜버 조정석으로 새롭게 개편하는 마음으로 채널명도 개편해서 저만의 색깔로 채널을 꾸려나가 보겠다. 좋은 아이디어나 좋은 콘텐츠 있으면 많이 남겨주시라"라고 밝혔다.

이어 조정석은 근황을 밝히기도 했다. 조정석은 "제가 곧 있으면 둘째가 백일이다. 약간 들떠있다"며 "내일이 100일이라 둘째가 태어나고 100일 동안 육아하느라 정신이 없었다. 작품은 언제 들어가는지도 궁금하지 않냐. 곧 좋은 소식 들려드리겠다"고 기쁜 소식도 예고했다.

Advertisement

이어 "쉬면서 육아도 하고 음악 작업도 하고 조만간 싱글이 나올 예정이다. 나오면 예뻐해 주시라"라며 배우 뿐 아니라 가수로의 활동도 예고했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com