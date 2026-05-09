신현빈, 백상서 두번 '꽈당'에 어깨끈까지 훌렁..아찔한 돌발 상황

사진=연합

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 신현빈이 백상예술대상 레드카펫에서 연이어 넘어지는 돌발 상황을 겪으며 현장의 시선을 한몸에 받았다.

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지난 8일 서울 강남구 코엑스 D홀에서는 신동엽, 수지, 박보검의 진행으로 '제62회 백상예술대상 with 구찌'가 열렸다. 이날 신현빈은 본 시상식에 앞서 진행된 레드카펫 행사에 참석했다.

핑크빛 드레스와 하이힐 차림으로 등장한 신현빈은 우아한 비주얼로 등장부터 관심을 모았다. 하지만 이동하던 중 드레스 밑단이 발에 걸리며 중심을 잃고 넘어졌고, 예상치 못한 상황에 현장이 술렁였다.

잠시 놀란 표정을 지은 그는 이내 미소를 되찾으며 침착하게 상황을 수습했다.

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이후 포토월에서는 아무 일도 없었다는 듯 자연스러운 미소와 고혹적인 분위기를 드러내며 프로다운 면모를 보였다. 그러나 행사장을 빠져나가는 과정에서 다시 한 번 균형을 잃고 넘어졌고, 현장에서는 안타까운 반응이 이어졌다.

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여기에 드레스 어깨끈마저 흘러내리는 돌발 상황이 이어졌다.

이 모습을 접한 네티즌들은 "끝까지 미소 잃지 않는 모습이 프로다", "얼마나 당황했을까", "드레스랑 하이힐 때문에 많이 불편해 보였다", "넘어졌는데도 침착하게 대처해서 더 멋졌다", "다치지 않았길 바란다" 등의 반응을 보이며 안타까움과 응원을 함께 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com