'환승연애2' 성해은, 결국 오열 "영원히 결혼 말자더니" 동기 결혼식서 울컥

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[스포츠조선 정유나 기자] 전 대한항공 승무원이자 '환승연애2' 출연자인 성해은이 승무원 동기의 결혼식 현장을 지켜보며 복잡한 감정을 드러냈다.

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9일 성해은의 유튜브 채널에는 '나의 X를 떠나보내며..'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 성해은이 승무원 동기의 청첩장 모임부터 결혼식까지 동행하는 모습이 담겼다.

성해은은 결혼을 앞두고 청첩장을 전달한 절친한 동기에게 "우리 과거에는 영원히 결혼하지 말자고 했었다"고 추억을 떠올리며 묘한 감정을 드러냈다.

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이어 성해은은 친구를 바라보며 "이제 진짜 결혼하네. 우리 다 같이 신입이던 시절이었는데 어느새 시간이 이렇게 흘렀다"며 눈시울을 붉혔다.

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특히 결혼식 현장에서는 "너무 예쁘다"라며 축하를 전하면서도, "이제는 각자의 삶으로 흩어지는 느낌이라 이상하다"고 솔직한 심경을 밝혔다.

결혼식이 끝난 후 성해은은 "어느덧 동기들이 이제 결혼하고 아기를 낳을 나이가 됐다. 시간이 너무 빠르게 지나간 것 같아 실감이 안 난다"고 털어놨다.

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jyn2011@sportschosun.com