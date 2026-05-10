이소라·홍진경, 마침내 파리 입성…"언니 예감이 좋아" 감격('소라와 진경')

사진 제공=MBC

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[스포츠조선 안소윤 기자] '소라와 진경' 이소라와 홍진경이 마침내 꿈의 도시 파리에 입성한다.

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10일 방송되는 MBC '소라와 진경' 3회에서는 성시경과 '명예 영국인' 백진경, 그리고 홍진경의 딸 라엘의 특훈 속에 치러진 영어 면접 결과가 베일을 벗으며, 마침내 성사된 파리행의 서막이 오른다.

사전 공개된 예고 영상에는 마침내 파리에 도착, 패션위크를 앞두고 전세계에서 모인 패션피플의 열기를 흠뻑 느낀 두 레전드 모델의 뭉클한 소감이 담겼다. "죽기 전에(?) 다시 만날 거란 생각도 못했다"는 이소라와 "두 달 전만 해도 언니랑 파리에 올 거라고는 상상도 못 했다"는 홍진경. 15년 만에 함께 같은 꿈에 도전, 최종 목적지인 파리에 발을 디딘 순간의 감격이 고스란히 전해진다.

홍진경의 남다른 각오도 눈길을 끈다. 1990년대 후반부터 2000년대까지, 홀로 파리와 뉴욕을 누비며 오디션에 도전했지만 쓴맛을 봐야 했던 과거를 회상하며, "이번엔 매 순간 후회 없이 즐기고 싶다"고 다짐하는 것. 또한, 숙소에 도착한 후, 발코니에서 바라보는 환상적인 에펠탑 뷰에 홍진경은 "언니 예감이 좋다"고 감탄한다. 과연 이 긍정의 촉이 적중할지 기대와 궁금증이 동시에 증폭되는 대목이다.

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두 사람의 동침 첫날밤(?)은 웃음 조준 킬포인트가 될 전망. 이소라는 "일을 미루다 닥쳐서 하는 성격"을 공통점으로 꼽으며 쇼핑이 아닌 '작곡가 쇼팽의 무덤 가기'를 버킷리스트로 꼽는다. 그리고 홍진경은 그런 언니를 보며 황당함을 금치 못한다. 달라도 너무 다른 성향을 지닌 두 사람의 파리 동고동락이 어떤 이야기를 쓸지 호기심을 자극한다.

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한편 MBC '소라와 진경' 3회는 10일 오후 9시 10분에 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com