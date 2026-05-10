아이브 가을, 세 번째 독서 클럽 개최…묵직한 메시지 담았다

사진 출처=유튜브 채널 '가을의 온도'

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[스포츠조선 안소윤 기자] 아이브(IVE) 가을이 세 번째 독서 클럽을 열었다.

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최근 유튜브 채널 '가을의 온도'에는 '우리가 좋은 어른이 되어야 하는 이유'라는 제목의 에피소드가 공개됐다.

세 번째 독서 클럽을 연 가을이 선정한 책은 손원평 작가의 '아몬드'로, 가을은 "가정의 달을 맞아 어린 친구들의 마음을 사로잡을 수 있는 동화책과 청소년 문학을 고민하다가 유튜브 보시는 분들은 다양한 연령대일 테니 모두가 재밌게 읽을 수 있는 책으로 선정했다"고 이유를 밝혔다. 특히 가을은 학창 시절의 추억이 담긴 소설이라며 "감정과 공감이란 무엇인지 질문을 던지는 책인 만큼 캐릭터 대비가 뚜렷해서 다양한 이야기를 나눌 수 있을 것 같다"고 기대했다.

먼저 가을은 '감정은 타고난 것인지, 배우는 것인지'를 주제로 던졌다. 자신을 '사회화된 T'라고 말한 가을은 "배우는 것이라고 생각한다. 주인공 윤재는 선천적으로 그 편도체를 가지고 태어나서 훨씬 힘들겠지만 뇌적인 부분도 계속 활성화하고 자극을 주면 많이 좋아질 수 있다고 생각한다"며 "저 역시 현재까지도 공감 능력이 발전하고 있다. 계속 노력하니 그런 사람이 된 것 같다"고 말했다.

사진 출처=유튜브 채널 '가을의 온도'

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이어 가을은 특수한 가정사를 가진 감정 과잉형 인물 곤이에 대해 안타까워하며 "다시 한번 주변인의 중요성을 깨달았다"며 "저는 어릴 때부터 가수가 꿈이어서 학교에서도 댄스 동아리에 들어갔는데 스스로 느껴지는 부족함과 아쉬움으로 인해 자격지심이 있었다. 성장통 중 하나였는데 당시에는 사춘기이고 방법을 모르니 스스로를 자책했다. 이 영상을 볼 어린 친구들에게는 인생은 길고 그 순간만이 끝이 아니라는 점을 강조하고 싶고, 그 힘든 시간에 갇히지 말고 먼 미래의 나를 생각하면서 노력하면 분명 달라질 수 있다"고 조언했다.

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이어 가을은 '사람은 타인에 의해 변화할 수 있을까'라는 이야기 주제를 꺼냈다. 가을은 "성무선악설을 믿는다. 환경에 따라 아이가 바르게 자랄 수도 혹은 결핍을 가지고 태어날 수도 있다고 생각해서 바르게 인도해 줄 수 있는 사람이 필요하다"라며 "불행하다고 느끼는 청소년들도 있을 텐데 나를 포기하기보다는 나를 더 사랑하며 살아가다 보면 좋은 사람들도 많이 만나고 바뀌게 되는 삶을 살아갈 수 있다고 생각한다"고 강조했다.

끝으로 가을은 '진정한 공감'에 대해 이야기하며 "도움이 된 내용이 많아서 청소년 시기에 읽으셨으면 좋겠고, 누구에게나 추천하고 싶다. 특히 공감과 감정이 무엇인지 많이 배운 만큼 읽으시는 분들은 어떤 부분이 마음에 와닿았고 깨달으셨는지 댓글로 남겨주시면 읽어보도록 하겠다"며 영상을 마쳤다.

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한편, 가을은 매주 수요일 오후 9시 유튜브 단독 채널 '가을의 온도'를 통해 독서클럽을 비롯한 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com