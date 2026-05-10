이세희, 역시 톱스타는 다르네…차진 대사 소화력('멋진 신세계')

사진 출처='멋진 신세계' 갈무리

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이세희가 '멋진 신세계'에서 화려한 톱스타로 변신했다.

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이세희는 지난 8~9일 방송된 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'(극본 강현주, 연출 한태섭)에서 윤지효 역을 연기했다.

극 중 윤지효는 '만인의 워너비'로 오랜 시간 정상의 자리를 지켜온 국내 대표 톱스타다. 첫 등장부터 무명 배우 신서리(임지연)를 대역으로 쓰는 까다로운 면모를 드러낸 그는 조선시대 희대의 악녀 단심의 영혼이 들어간 신서리의 달라진 분위기를 단번에 감지하며 '눈치 만렙'으로 활약했다.

사진 출처='멋진 신세계' 갈무리

특히 윤지효는 신서리와의 대치 장면에서 "내 대역한다고 자존심 좀 상한다 이거니?", "네 그 대책 없는 용기 박수 쳐줄게" 등 상대를 자극하는 대사들을 얄밉지만 미워할 수 없는 매력으로 잘 살려내며 극의 재미를 더했다.

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이어 광고 오디션장에서 윤지효는 단아한 연분홍 한복 차림으로 우아한 기품을 뽐내 등장만으로 장내를 술렁이게 했다. 윤지효는 신서리와 한껏 턱을 치켜든 채 팽팽한 눈싸움을 벌이는 '맑눈광(맑은 눈의 광인)' 면모로 유쾌한 웃음을 전하기도 했다. 그러나 곧 오디션이 시작되자 윤지효는 톱배우로서의 애티튜드를 장착, 심사위원들의 마음을 사로잡았다.

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이처럼 이세희는 통통 튀는 존재감으로 '윤지효' 그 자체가 되어 극의 활력을 더했다. 임지연과 찰떡 앙숙 케미를 자랑한 가운데, 특유의 차진 대사 소화력과 변화무쌍한 표정 연기로 풀어내며 한순간도 눈을 뗄 수 없게 했다. 신서리와의 라이벌 구도 속 이세희가 보여줄 앞으로의 활약에도 기대가 모인다.

한편, 이세희가 활약하는 SBS '멋진 신세계'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com