최고기, 장인어른 첫만남서 "슬하에 딸 있다" 고백…'보법 다른' 결혼 허락 뒷이야기

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[스포츠조선 이지현 기자] 유튜버 최고기가 연인 가족에게 결혼 허락을 받으러 갔던 당시의 긴장감 넘치는 순간과 방송 후 뒷이야기를 털어놨다. 특히 딸 존재를 고백한 뒤 예비 장인의 반응에 눈물을 쏟았던 사연이 먹먹함을 안겼다.

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지난 9일 유튜브 채널 '최고기의 육아채널'에는 '방송 뒷이야기입니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 최고기는 연인과 함께 출연해 'X의 사생활' 방송 출연 당시를 회상하며 "원래는 출연할 마음이 없었다"고 밝혔다. 두 사람은 "결혼 허락을 받으러 제주도에 가려던 시점에 방송 섭외가 들어왔다"며 "괜히 이혼과 관련된 이야기로 또 상처를 만들고 싶지 않았다"고 털어놨다.

특히 여자친구는 방송 출연을 고민하던 당시 어머니의 반응에 감동했다고 말했다. 그는 "엄마가 '오빠 직업이 방송인이니까 네가 도울 수 있으면 도와줘라'라고 하셨다"며 "그 말이 너무 크게 다가왔다"고 밝혔다. 최고기 역시 "어머님의 그런 말씀을 듣고 결혼을 더 결심하게 됐다"고 전했다.

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이후 두 사람은 직접 편지와 선물을 준비해 제주도로 향했다. 하지만 가장 큰 고비는 여자친구 아버지에게 최고기의 딸 존재를 알리는 순간이었다. 여자친구는 "정적 속에서 '딸이 있습니다'라고 말했는데 아직도 떨린다"고 당시를 떠올렸다.

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최고기는 "아버님이 화는 나셨지만 저에게 화를 내진 않으셨다. 오히려 '혼자 딸 키우느라 고생 많았다'고 말씀해 주셨다"고 했다. 하지만 갑작스러운 고백에 충격을 받은 예비 장인은 제대로 식사도 하지 못했고, 결국 분위기는 무겁게 끝났다고.

결국 두 사람은 비행기표까지 취소한 뒤 다음 날 다시 부모님을 찾아갔다. 최고기는 "사장님께 사정을 말씀드렸더니 '성공 안 하고 오면 안 된다'고 하셨다"며 일을 미루고 다시 제주도로 향했다고 밝혔다.

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두 번째 만남에서 예비 장인은 최고기의 진심 어린 이야기를 들은 뒤 마음을 열었다. 최고기는 "솔잎를 포함해 행복하게 살겠다"고 약속했고, 결국 허락을 받게 됐다고 설명했다. 이후 여자친구 아버지는 친척들 앞에서 최고기를 "우리 집 새로운 가족이 될 사람"이라고 직접 소개해 감동을 더했다.

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또 최고기는 "장인어른께 양주도 선물하고 장모님 어깨도 주물러드렸다"며 살가운 예비 사위 면모를 드러냈고, 여자친구 역시 "가족들을 너무 잘 챙겨줘서 고맙다"고 애정을 표현했다.

영상 말미 두 사람은 "결론은 허락을 잘 받고 왔다"며 앞으로 상견례와 결혼 준비 과정을 공개하겠다고 예고했다.

한편 최고기는 2016년 유튜버 유깻잎과 결혼해 딸 솔잎 양을 얻었지만 2020년 이혼했다. 최근 최고기는 전 아내 유깻잎과 TV 조선 예능 프로그램 'X의 사생활'에 출연에 출연했고, 최고기는 이혼 후 유튜브 PD인 이주은과 열애 중이라고 밝혔다.

olzllovely@sportschosun.com