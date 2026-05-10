연예인 돌잔치 끝판왕...이용식, 하객들 놀란 '초호화 답례품' "퀄리티 뭐야!"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 이용식의 손녀 이엘이의 첫 돌잔치가 성대하게 치러졌다.

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10일 원혁과 이수민은 사랑스러운 딸 이엘이의 첫 돌잔치 현장을 공개했다.

이용식의 첫 손녀이니만큼 호화로운 돌잔치에 이어 답례품 역시 고급품으로 구성됐다.

한 손님은 "답례품 퀄리티 뭐야~ 나도 앙선생님꺼 써보는 거야?"라며 앙드레김 브랜드의 제품으로 구성된 답례품에 감탄했다.

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이날 주인공인 이엘이의 엄마이자 이용식의 딸 이수민의 달라진 모습 또한 눈길을 끈다.

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남편 원혁은 최근 아내 이수미을 향해 "1년 만에 40kg을 감량한 의지의 한국인… 내 아내지만 박수쳐주고 싶다"며 이수민의 강한 의지와 노력을 아낌없이 칭찬했다.

앞서 이수민은 최근 "89kg에서 49kg가 됐다"라고 밝히며 무려 40kg 감량에 성공한 사실을 전해 화제를 모은 바 있다.

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한편, 코미디언 이용식의 딸 이수민은 가수 원혁과 결혼, 지난해 5월 첫 딸 이엘이를 품에 안았다.

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원혁은 2009년 뮤지컬 작품으로 데뷔한 이후 TV조선 '미스터트롯2'에서 TOP 73에 오르며 얼굴을 알렸다.

shyun@sportschosun.com