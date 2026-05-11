강성연, 이혼 3년만 재혼 고백→♥남편과 당당 투샷 "다시 살아낼 힘 준 당신"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 강성연이 "새로운 가정을 꾸려서 평범 속 귀한 웃음과 행복을 만들어 나가고 있다"라면서 남편의 얼굴을 공개했다.

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강성연은 11일 자신의 SNS를 통해 "긴 시간 속, 아린 마음 보듬어 지켜준 당신이 있어 웃을 수 있었다"라면서 새로운 가정을 꾸린 사실을 밝혔다.

이어 강성연은 남편과 함께 환하게 미소 짓고 있는 사진을 올리며 "다시 살아낼 수 있는 힘과 시간을 선물해 준 당신. 당신과 함께하는 모든 것들이 기적 같다. 서로를 향한 깊은 배려와 신뢰 속에서 다정하고 평안하게 그렇게 살자. 우리"라면서 "참 많이 고맙고 존경하고 사랑한다"라며 애정을 드러냈다.

강성연은 팬들을 향해 "덕분에 나와 아이들은 참 좋은 분과 함께, 새로운 가정을 꾸려서 평범 속 귀한 웃음과 행복을 만들어 나가는 중"이라며 두 아들과 함께 새로운 출발을 했음을 알렸다.

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강성연은 그동안 조심스러웠던 마음도 털어놨다. 그는 "행여나 시끄러워질까 봐 조심스러웠던 지난 시간이 있었기에 이제야 알려드리는 점, 깊은 이해 부탁드린다"라며 "요란하게 알리고 싶지 않은 내 마음도 있지만, 현재 내가 어떻게 살아가고 있는지를 여러분께 제대로 알려야 하는 것 또한 중요하다는 것을 깨닫고 용기를 내본다"라면서 설명했다.

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그러면서 그는 "SNS 공간이 갖고 있는 양날의 검이 우려되기도 하지만 배우로서 공식적인 활동을 하고 있지 않은 나로서는 이 공간이 유일한 소통과 고백의 장이기에 깊고 오래 고민해서 내 마음을 나눈다"라고 덧붙였다.

강성연은 "비장하고 무거운 나날을 보내기도 했지만 결국, 가장 중요하고 쉬운 방법은 나 자신의 행복이더라"면서 "행복하지 않은 날들도 단 한 번뿐인 내 소중한 인생의 한 부분이므로 잘 포개 접어서 단단하게 꾸려나갈 각오와 함께, 여러분이 보내주셨던 귀한 응원에 힘입어 더 행복해지겠다"라고 진심을 전했다.

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한편, 강성연은 지난 2012년 재즈 피아니스트 김가온과 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀으나 결혼 10년 만인 2023년 12월 이혼했다. 이후 지난해 이혼 사실을 알린 강성연은 새로운 연인을 만나 열애 중임을 솔직하게 공개해 화제를 모은 바 있다.

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anjee85@sportschosun.com