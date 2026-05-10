'인니 특급' 메가, V리그 컴백! 현대건설행 사실상 확정

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[스포츠조선 한동훈 기자] 인도네시아 특급 공격수 메가왓티 퍼티위(27·등록명 메가)가 V리그로 돌아온다. 현대건설 입단이 사실상 확정됐다.

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강성형 현대건설 감독은 10일(한국시각) 체코 프라하에서 진행중인 2026~2027시즌 V리그 외국인선수 트라이아웃 현장에서 메가 영입을 기정사실화했다. 메가는 2023년부터 2025년까지 정관장의 아시아쿼터 선수로 활약했다.

메가는 2024~2025시즌이 끝나고 V리그를 떠났다. 무릎 부상이 문제였다.

현대건설은 메가의 의료 기록을 확인한 뒤 큰 문제가 없다고 자체 분석을 마쳤다고 전해졌다. 강 감독이 최근 인도네시아로 직접 날아가 메가와 면담까지 진행했다. 큰 변수가 없다면 메가는 7월 현대건설에 합류한다.

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강 감독은 메가의 컨디션을 매우 긍정적으로 자신했다.

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강 감독은"직접 메가를 만나본 결과 몸 상태에 크게 이상은 못 느꼈다. V리그 복귀에 대한 강한 의지를 확인했다. 수술 이야기도 나왔는데 그 정도는 아닌 것 같다. 부상 상태가 크게 와전된 듯하다"고 밝혔다.

강 감독은 체력 안배를 통해 풀타임도 가능하다고 봤다. 그는 "비시즌 관리를 잘해준다면 풀타임 시즌을 소화하는 데도 문제가 없을 것으로 본다"고 전망했다.

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이로써 다음 시즌 아시아쿼터는 교통정리가 끝난 셈이다. 경영난 때문에 참가 자체가 불투명한 페퍼저축은행을 제외하면 6개구단 아시아쿼터 선수가 결정됐다.

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디펜딩챔피언 GS칼텍스는 한국도로공사에서 뛴 타나차를 영입했다. 한국도로공사는 일본 국가대표 출신 우치세토 마미와 계약했다. 흥국생명은 현대건설에서 검증된 자스티스를 잡았다. 정관장은 중국 국가대표 공격수 종휘와 함께한다. IBK 기업은행은 일본 국가대표 출신 오사나이 미와코를 선택했다. 이들 포지션은 전부 아웃사이드히터다.

메가는 2023~2024시즌 V리그에 데뷔해 득점 7위에 등극했다. 2024~2025시즌에는 득점 3위, 공격 종합 1위를 차지했다. 정관장을 챔피언결정전에 진출시켰다. 정관장은 당시 흥국생명과 5차전 대혈투 끝에 준우승 아쉬움을 삼켰다. 메가는 이 시리즈에서 흥국생명 김연경(133득점)보다 많은 153점을 올리며 최고의 활약을 펼쳤다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com