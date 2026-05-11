랄랄, 국에 손 씻는 난이도 '극상' 22개월 딸 육아..."열받는데 에너지 좋아" ('랄랄ralral')

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[스포츠조선 정안지 기자] 유튜버 랄랄이 육아 난이도 상인 딸 일상을 공개했다.

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10일 유튜브 채널 '랄랄ralral'에는 "입술 어떻게 한거냐구? 보여드림"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 랄랄은 외국 언니 메이크업을 받던 중 "이따가 촬영 끝나면 서빈이 어린이집 갔다가 올 텐데 반응이 궁금하다"며 웃었다.

그는 만만치 않은 육아 전쟁에 대해 이야기 했다. 랄랄은 "최근 국에다가 손을 담그고 장난을 치더라. '하지 마라. 국에다 손 씻지 마라'라고 해도 계속 국에 손을 씻더라. '진짜 그만 해라. 안 된다'고 했더니 장난을 치다가 하다가 손을 빼고 '네' 하더라. 너무 열받는데 텐션이 너무 좋더라"며 웃었다.

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또한 랄랄은 "이제는 말을 엄청 잘한다"라면서 최근 말문 터진 딸을 언급하며, "어린이집에서 뭐 했냐고 물어보면 뭐 했는지 이야기해 주는 게 너무 신기하다. '뭐 먹었냐'고 물어보면 볶음밥이라고 한다"라면서 폭풍 성장 중인 딸을 떠올렸다.

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랄랄은 "진짜 빨리 크는 것 같다. 초등학생 되면 이제 친구들밖에 모를 거 아니냐. 또 방에서 통화하면서 '엄마 나가'라고 할 거 아니냐"라면서 울먹이는 시늉을 해 엄마의 애틋한 마음을 드러냈다.

촬영을 마친 뒤 랄랄은 메이크업을 한 채 집으로 향했다. 잠시 후 어린이집에서 하원한 서빈 양은 얼마 얼굴을 보자 금방이라도 울음 터질 듯한 표정을 지었고, 결국 "무섭다"며 눈물을 쏟았다. 예상치 못한 딸의 반응에 랄랄은 딸에게 다가가지 못한 채 '자가격리 엔딩'을 맞아 마지막까지 폭소를 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com