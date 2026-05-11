허경환, 잘 나가더니 제동 걸리나...계속되는 악재에 '불운의 아이콘' 등극 ('최우수산')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 허경환이 '불운의 아이콘'으로 등극했다.

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지난 10일(일) 방송된 MBC '최우수산(山)' 2회에서 멤버들은 대둔산 산행에 돌입했다.

이날 멤버들은 개구기를 착용한 채 입으로 바람을 불어 공을 움직이는 '폐활량 입 축구' 게임이 흥미를 고조시킨 가운데 장동민이 몰래 입안에 물을 머금고 있다가 뿜어버려 경기 중단 사태가 발생했다. 경악스러운 더티 플레이에 같은 팀 양세형도 분노하며 장동민의 머리채를 잡고 응징해 폭소를 자아냈다.

그런가 하면 험난한 산행을 이어가던 멤버들 앞에 양세형의 이상형인 아나운서 박소영이 깜짝 등장해 뜨거운 관심을 받았다. 박소영은 평소의 밝은 텐션과 달리 진지하게 퀴즈 진행에만 몰두했고 정답을 맞히기 위한 멤버들의 유쾌한 활약이 몰입을 높였다. 그중에서도 장동민이 아찔한 구름다리를 다시 건너 안내판을 확인하러 간 사이에 꼼수로 똘똘 뭉친 나머지 멤버들은 찍기 신공을 발휘, 결국 붐이 정답을 맞혀 재미를 배가시켰다.

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이후 도토리 산정식당에 도착한 멤버들은 재등장한 박소영의 진행 아래 '이모카세' 김미령 셰프의 코스 요리 식사권 입찰 경쟁에 나섰다. 고급 코스는 유세윤, 붐에게 돌아갔고 중급 코스는 양세형, 장동민이 낙찰됐다. 이로써 홀로 남은 허경환은 편의점 삼각김밥과 물이 제공되는 하급 코스를 먹으며 식사권 경매부터 불운이 시작됐다.

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또한 절벽 위 극한의 삼선계단과 통행료를 내야 갈 수 있는 산길에서 통행료를 지불하고 평온하게 등산하는 붐과 공포의 삼선계단을 택한 유세윤, 장동민, 허경환, 양세형의 극과 극 반응이 눈길을 끌었다. 정상 등반에 성공한 이들은 최종 미션인 인형 뽑기로 최우수자를 결정했다. 첫 등산에서 도토리 없는 설움을 느꼈던 붐이 이번에는 가장 많은 도토리를 모아 인형 뽑기 최다 기회를 얻었으며 점수 역시 최고점을 기록해 제2회 최우수자에 등극했다.

방송 말미 QR코드를 통해 공개된 미방분 영상에는 출연료 10% 인상, 케이블카 하산, 숙소 이용권을 획득한 붐이 떠나고 남은 멤버들이 최종 패배자를 가렸다. 하루 종일 운이 따라주지 않았던 허경환은 결정적인 한방으로 또 다시 최종 패배자에 등극하며 불운의 아이콘으로 자리매김했다.

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이처럼 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형의 예측할 수 없는 정상 쟁탈전으로 시청자들의 도파민을 자극하는 MBC '최우수산(山)'은 매주 일요일 저녁 6시에 방송된다.