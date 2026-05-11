가비, 영국 유학 떠났다…속상함에 눈물 펑펑 "한계에 부딪히는 기분"

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[스포츠조선 이우주 기자] 댄서 가비가 춤을 배우기 위해 영국으로 떠났다.

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8일 가비의 유튜브 채널에서는 '신가비 댄서의 일상 at London|영국 미니유학'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

가비는 홀로 영국 런던으로 떠났다. 숙소에 도착한 가비는 "숙소를 예약했을 때 집 하나를 빌리는 건 줄 알았는데 집주인 분이 계시고 제가 이 방을 쓰는 거더라. 어쩐지 쌌다"며 황당해했다. 그래도 방 안에 화장실이 있었고, 방 컨디션도 깔끔했다. 가비는 "7~8일 묵는데 180만 원이었다. 런던에서는 싼 거다. 근데 꼭 혼자만 써야 된다는 거다. 1인이라 상관없어서 예약했는데 집주인 분이랑 같아 살아서 싼 거였다"며 헛웃음을 터뜨렸다.

영국에 온 이유에 대해 가비는 "춤 배우러 왔고 5월부터 라디오를 하게 됐다. 해외 나가는 게 촬영 아니면 어렵지 않냐. 이제껏 내가 해보고 싶었던 걸 4월에 해보자 싶었다"며 "춤을 배우러 외국에 나가고 싶었다. 요즘 영국이 핫하다더라"라고 밝혔다.

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가비는 "일을 줄였다. 일을 너무 많이 했다. 그게 너무 즐거워 했는데 어느 순간 강박처럼 되더라. 정신적으로 힘들었다. 저랑 같이 일하시는 분들도 힘들었을 거다. '쉬는 시간을 가져보자' 해서 쭉 쉬었다. 하루에 너무 무리해서 일하지 않고 한계를 알고 그 이상으로 하지 않으려고 결심했다"고 밝혔다.

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처음으로 댄스 스튜디오에 가 수업을 듣고 온 가비는 "힙합 수업이랑 힐 댄스 수업을 들었는데 저 스스로는 잘했다 생각했는데 영상 보니까 엉망이다. 너무 못한다. 깜짝 놀랐다"면서도 "근데 힐 댄스는 잘한 거 같다. 너무 재밌었다"고 만족했다.

하지만 마지막 수업을 앞두고 가비는 갑작스러운 부상을 입었다. 가비는 "밥을 먹다가 자세를 고치는 도중에 무릎이 나갔다. 살짝 돌아간 느낌이다. 제가 무릎이 되게 안 좋다. 수업 듣고 하다 보니까 무리가 갔는지 무릎이 돌아간 거 같다"고 토로했다.

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다음날 아침이 돼도 무릎은 나아지지 않았다. 가비는 "걸을 때마다 통증이 있다. 오늘 레슨 들으며 안 될 거 같다. 마지막 날이라 기대했는데. 휴식하다 짐을 싸고 집에 가야 될 거 같다"고 털어놨다.

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결국 눈물을 쏟은 가비, 가비는 "한국가서 열심히 춤 추고 싶었는데 한계에 부딪히는 거 같은 기분이 들어서 그게 너무 속상하다"며 눈물을 뚝뚝 흘렸다.

wjlee@sportschosun.com