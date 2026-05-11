7년 만에 입 연 김나영, '꾸역꾸역' 버텼던 싱글맘 시절..."나를 안아주고 싶어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 김나영이 7년 전 자신의 모습을 떠올리며 뭉클한 심경을 전했다.

Advertisement

김나영은 11일 자신의 SNS에 "어린 신우랑 지금보다 조금 더 젊었던 나를 보니 눈물이 왈칵 나네. 참 용케 살았었네. 내가 7년전 나를 꼭 안아주고 싶다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 어린 아들 신우와 함께 다정한 시간을 보내고 있는 김나영의 모습이 담겼다. 김나영은 핑크색 티셔츠를 입은 채 신우를 꼭 끌어안고 환하게 미소 짓고 있어 따뜻한 분위기를 자아냈다.

또 다른 사진에는 "7년전 꾸역꾸역 살아내던 어느 날"이라는 문구와 함께 두 아들과 집 안에서 거울 셀카를 찍고 있는 모습도 담겼다. 수수한 차림의 김나영은 아이들과 함께 밝게 웃고 있지만, 당시의 힘들었던 시간을 떠올리게 하는 글이 더해져 먹먹함을 안겼다.

Advertisement

김나영은 홀로 두 아들을 키우며 일과 육아를 병행해온 과정을 솔직하게 공유해 많은 공감을 받아왔다.

Advertisement

한편 김나영은 지난 2015년 결혼했으나 2019년 결혼 4년 만에 파경을 맞았다. 이후 그는 홀로 아들 둘을 키우며 '싱글맘'으로서의 모습을 보였다. 이후 2021년 방송인 겸 화가 마이큐와 열애 소식을 전했고, 2025년 공식적으로 재혼을 발표했다.

olzllovely@sportschosun.com