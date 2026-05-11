'MZ무당' 노슬비, 뼈말라 비결은 '위고비+지방흡입'…"15kg 감량 했다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 디즈니+ '운명전쟁49'에 출연해 화제를 모았던 'MZ무당' 노슬비가 파격적인 다이어트 비결을 공개했다.

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최근 유튜브 채널 '입만열면'에는 '무당한테 거짓말탐지기를 채워봤습니다 | EP.14 노슬비 | 트루만쇼'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 노슬비는 방송인 이용진을 보자마자 "살찌면 안 풀리는 타입"이라고 말했다.

이에 이용진은 "살이 쪄도 티는 잘 안 나는데 스스로는 안다"며 "비교적 살쪘을 때 일이 잘 안 풀리더라"고 공감했다.

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노슬비는 "여기(볼)가 들어가야 풀리는 얼굴"이라고 덧붙였고, 이용진은 "그 말을 믿어서 요즘 공격적으로 살을 빼고 있다. 그런데 자존심은 있어서 위고비나 마운자로 같은 주사는 안 맞는다"고 털어놨다.

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그러자 노슬비는 "좀 맞아요"라고 쿨하게 받아쳐 웃음을 자아냈다.

이어 그는 "위고비 최고다. 맞아서 이렇게 됐다"며 "15kg 뺐다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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특히 노슬비는 "팔뚝도 깍둑 썰고 하니까 더 날씬해 보인다"며 지방흡입 사실까지 솔직하게 고백했다.

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거침없는 입담에 이용진이 감탄하자, 노슬비는 "이게 바로 슈퍼스타가 되는 길"이라고 너스레를 떨어 폭소를 유발했다.

영상 공개 이후 누리꾼들은 "뼈말라 비결 진짜 솔직해서 웃기다", "위고비 효과 대박", "뼈말라 된 이유가 있었네", "MZ무당 캐릭터 확실하다" 등의 반응을 보였다.

narusi@sportschosun.com